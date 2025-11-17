Bezár a legendás kávéház – a búcsúüzenet mindenkit lesokkolt

Az egyik legismertebb székesfehérvári vendéglátóhely, a Pátria Kávéház és Étterem bejelentette, hogy két évtized után bezárja kapuit. A búcsújáról szóló posztot pillanatok alatt több ezren látták, és sokan osztották meg saját élményeiket a hellyel kapcsolatban - tájékoztat a FEOL.

A Pátria Kávéház és Étterem búcsúposztja sok vendéget meghatott

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / FMH / FEOL

Miért zár be húsz év után a Pátria Kávéház és Étterem?

A bejelentésben nem tértek ki arra, hogy milyen okok állnak a bezárás mögött, de a vendéglátóipar nehézségei évek óta éreztetik hatásukat Székesfehérváron is. A Pátria Kávéház és Étterem neve összeforrt a város mindennapjaival, ezért a hír sokakat ért váratlanul. A tulajdonosok mindössze annyit közöltek: köszönik a vendégek hűségét, és fájó szívvel búcsúznak.

Hogyan reagáltak a vendégek a Pátria bezárására?

A poszt alatt több mint ezer reakció gyűlt össze, és sorra érkeztek a személyes történetek a közös ünneplésekről, első randikról és emlékezetes családi pillanatokról. Sokan hangsúlyozták, hogy nehéz lesz pótolni a vendéglátóhely hangulatát, mások pedig abban bíznak, hogy a helyiség új funkcióval, de méltó módon folytatja majd a hagyományt.

