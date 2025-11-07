A gyerekek bánatára a Tiszaderzsi Kengurupark november elején hivatalosan is bezárt a télre, hogy lakói védett, fűtött helyen vészelhessék át a hideg hónapokat.

A Tiszaderzsi Kengurupark lakói védett, fűtött helyen vészelik át a téli hónapokat

Fotó: Illusztráció/Unsplash

A döntés mögött nemcsak az időjárás, hanem előrelátó tervezés is áll: a tavaszi szezonra új fejlesztésekkel készülnek.

A két és fél hektáros állatparkban közel négyszáz állat él – óriás vörös és bennett-kenguruk, alpakák, makik és kapibarák –, akik számára az alföldi tél már túl zord.

A gondozók ezért hat fűtött állatházba költöztetik a legérzékenyebb lakókat, míg a szívósabb fajok részben kint maradhatnak. A látogatók legközelebb tavasszal térhetnek vissza, amikor újra kinyílnak a kapuk és a kifutók újra megtelnek élettel – írja a Szoljon.

A kenguruk mellé tevék és páviánok érkeznek

A téli szünet azonban nem tétlenséget jelent: a park vezetősége a következő szezonra is tartogat meglepetéseket. A Tiszaderzsi Kenguruparkban az idén megnyílt Afrika panoráma részleg, ahol már három alföldi zebra látható, jövőre új állatokkal bővülhet – a tervek szerint tevékkel és galléros páviánokkal.

Amerikában ölt a kenguru

Sokan imádják a kengurukat, de nem árt tudni, hogy nem annyira békés állatok. Ahogy azt az Origo is megírta, az egyik amerikai állatkertben kenguru ölte meg a gondozóját. Az 52 éves Eric Slate birkózni próbált az állattal, amely megölte. De olyan is előfordult, hogy agresszív kenguru vert össze egy férfit Ausztráliában. Az ötvenes éveiben járó queenslandi férfi életét csak a szomszédja gyors reakciója mentette meg.