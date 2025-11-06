Megrázó részletek a kenyai repülőgép-baleset magyar áldozatairól

A kenyai repülőgép-szerencsétlenségben Süllős Gyula, a Vasas SC egykori sportolója, valamint családja tűnt el. A hírek szerint már sem a hozzátartozók, sem a barátok, sem az egykori csapattársak nem reménykednek a csodában. Bár a hivatalos azonosítás még hátravan, minden jel arra utal, hogy valóban ők voltak a tragikus szerencsétlenség áldozatai. A hatóságok DNS-minta vizsgálatok segítségével próbálják megállapítani a személyazonosságot. Ez a folyamat akár évekig eltarthat.

A kenyai baleset Fotó: MWAJABE OMAR / AFP

A DNS-minták kellenek a kenyai baleset áldozatainak azonosításához

A kenyai baleset az elmúlt évek egyik legsúlyosabb légi katasztrófája volt, amelyben több tucat ember vesztette életét. A magyar közösséget különösen mélyen érintette a hír, hogy az áldozatok között lehet a Vasas korábbi sportolója, Süllős Gyula is. A sportoló családjával együtt utazott, amikor a repülőgép lezuhant. A helyszínen végzett azonosítás nehézségei miatt a hozzátartozóknak tárgyi bizonyítékokat kellett küldeniük a DNS-minta-vételhez. Ez azt jelenti, hogy a hozzátartozóknak személyes tárgyakat kellett elküldeniük, hogy a kenyai tudósok megpróbáljanak kapaszkodót találni a felismerhetetlenné vált maradványok között.

Fotó: ROB DIBA LIBAN / ANADOLU

A család és a barátok napok óta próbálnak kapaszkodót találni. Bár a hivatalos vizsgálat még zajlik, a magyar áldozatok személyazonosságát minden körülmény alátámasztja. A kenyai szerencsétlenség után a helyi szakértők és a magyar hatóságok közösen dolgoznak a maradványok azonosításán. A folyamat rendkívül összetett, hiszen a lezuhanás következtében a holttestek súlyosan megsérültek – írja a Bors.

A kenyai repülőgép-baleset okairól szólalt meg egy szakértő

Veres Zoltán szerint Kenyában másképp értelmezhetik a repülésbiztonsági előírásokat, mint Európában, és az is lehetséges, hogy az üzemeltető vagy a pilóta hibázott. Azt is kiemelte, hogy az ilyen kisgépekben nem kötelező a fekete doboz, így a pontos okokat talán sosem sikerül majd feltárni – mondta a kenyai-repülőgép balesetről.