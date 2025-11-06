Hírlevél

kenyai baleset

Megrázó részletek a kenyai repülőgép-baleset magyar áldozatairól

Már több mint egy hét telt el a repülőgép-szerencsétlenség óta, amely megrázta az egész országot. A kenyai balesetben életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas SC korábbi kiválósága, felesége és gyermekük. A magyar áldozatok azonosítása még folyamatban van, a hatóságok DNS-minták alapján próbálják megerősíteni a tragikus hírt.
A kenyai repülőgép-szerencsétlenségben Süllős Gyula, a Vasas SC egykori sportolója, valamint családja tűnt el. A hírek szerint már sem a hozzátartozók, sem a barátok, sem az egykori csapattársak nem reménykednek a csodában. Bár a hivatalos azonosítás még hátravan, minden jel arra utal, hogy valóban ők voltak a tragikus szerencsétlenség áldozatai. A hatóságok DNS-minta vizsgálatok segítségével próbálják megállapítani a személyazonosságot. Ez a folyamat akár évekig eltarthat.

A kenyai baleset, The wreckage of a plane lies scattered at the crash site in Mwangoni village, Kwale County, on October 28, 2025. A small plane travelling from Kenya's coast crashed on October 28, 2025, killing all 11 people on board, most of them foreigners, the airline said.The small plane was en route to Kichwa Tembo -- an airstrip located in the Maasai Mara National Park -- from the tourist hotspot of Diani when it came down at around 5:30 am local time (0230 GMT). (Photo by Mwajabe Omar / AFP)
A kenyai baleset Fotó: MWAJABE OMAR / AFP

A DNS-minták kellenek a kenyai baleset áldozatainak azonosításához

A kenyai baleset az elmúlt évek egyik legsúlyosabb légi katasztrófája volt, amelyben több tucat ember vesztette életét. A magyar közösséget különösen mélyen érintette a hír, hogy az áldozatok között lehet a Vasas korábbi sportolója, Süllős Gyula is. A sportoló családjával együtt utazott, amikor a repülőgép lezuhant. A helyszínen végzett azonosítás nehézségei miatt a hozzátartozóknak tárgyi bizonyítékokat kellett küldeniük a DNS-minta-vételhez. Ez azt jelenti, hogy a hozzátartozóknak személyes tárgyakat kellett elküldeniük, hogy a kenyai tudósok megpróbáljanak kapaszkodót találni a felismerhetetlenné vált maradványok között.

NAIROBI, KENYA - OCTOBER 28: Wreckage of a plane bound for the Maasai Mara is seen in the area after it crashed near Tsimba, south of Nairobi, capital of Kenya, on October 28, 2025. Eleven people, including tourists, were killed Tuesday morning when a light aircraft crashed in the Tsimba area of ​​Kwale County, about 500 kilometers (310 miles) south of the Kenyan capital Nairobi. Emergency responders and aviation researchers have cordoned off the scene as they work to recover remains, secure vital flight data, and investigate the cause of the crash. Officials are still cross-checking the manifest as part of ongoing identification procedures. Rob Diba Liban / Anadolu (Photo by Rob Diba Liban / Anadolu via AFP)
Fotó: ROB DIBA LIBAN / ANADOLU

A család és a barátok napok óta próbálnak kapaszkodót találni. Bár a hivatalos vizsgálat még zajlik, a magyar áldozatok személyazonosságát minden körülmény alátámasztja. A kenyai szerencsétlenség után a helyi szakértők és a magyar hatóságok közösen dolgoznak a maradványok azonosításán. A folyamat rendkívül összetett, hiszen a lezuhanás következtében a holttestek súlyosan megsérültek – írja a Bors.

A kenyai repülőgép-baleset okairól szólalt meg egy szakértő

Veres Zoltán szerint Kenyában másképp értelmezhetik a repülésbiztonsági előírásokat, mint Európában, és az is lehetséges, hogy az üzemeltető vagy a pilóta hibázott. Azt is kiemelte, hogy az ilyen kisgépekben nem kötelező a fekete doboz, így a pontos okokat talán sosem sikerül majd feltárni – mondta a kenyai-repülőgép balesetről.

 

