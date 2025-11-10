Pusztító erejű mágneses vihar közeleg, ez fájni fog

A szakértők szerint a kettős mágneses vihar azt jelenti, hogy a Föld két egymást követő koronakidobódás (CME) hatása alá kerül, vagyis a Napból kilövellt plazmafelhők rövid időn belül egymás után csapódnak a bolygó mágneses mezejébe – figyelmeztetett a life.ru.

A kettős mágneses vihar két hullámban érkezik

Fotó: Unsplash

A kettős mágneses vihar megzavarhatja az érzékenyebb embereket

Az előrejelzések szerint az első lökéshullám körülbelül magyar idő szerint 18 órakor érheti el a Földet, míg a második, erősebb hullám néhány órával később csapódik be.

A mai plazmakidobódás becsapódásának modellje elkészült. A számítások egyértelműek, ezúttal, úgy tűnik, fájni fog”

– áll az Orosz Tudományos Akadémia Űrkutatási Intézetének Napfizikai Laboratóriuma közleményében.

A geomágneses viharok erősen befolyásolhatják az időjárás-érzékeny emberek közérzetét, fejfájást, vérnyomás-ingadozást, alvászavarokat és krónikus betegségek súlyosbodását okozhatják.

A Nap aktivitása az utóbbi napokban látványosan fokozódott: november 10-én a csillagon a legerősebb, X-osztályú napkitörést is megfigyelték. Az ilyen szintű események geomágneses zavarokat válthatnak ki, amelyek megzavarhatják a kommunikációs rendszereket, a GPS-jeleket és akár az elektromos hálózatokat is.

Szakértők azt tanácsolják, hogy az elkövetkező napokban az érzékenyebbek pihenjenek többet, kerüljék a stresszt és figyeljenek a folyadékbevitelre, a Föld ugyanis viharos űridőre készül.

Fülöp-szigeteki katasztrófa

Néhány napja a Fülöp-szigeteki tájfun legalább 142 ember életét követelte, és félmillió lakost kényszerített otthona elhagyására.

Apokalipszis Latin-Amerikában

Peruban vasárnap ideiglenesen 88 kikötőt zártak le a hatóságok. A pusztító vihar az ország déli partvidékén alakult ki, amelyet egy erős anticiklon idézett elő.