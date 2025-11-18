Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

A Duna-part és környéke évről évre bizonyítja, hogy jóval gazdagabb élővilággal rendelkezik, mint amire sokan számítanak. Bizonyíték erre a Kisapostag környékén előforduló ijesztő kígyó, a kaszpi haragossikló is, amelybe a járókelők, túrázók váratlanul, termete miatt nagy ijedtség közepette belefuthatnak, hívta fel a figyelmet a DUOL.

Kígyótól félnek a helyiek - Fotó: Biosphoto via AFP/Kerstin Hinze / Biosphoto/Kerstin Hinze

A védett kígyó visszatérő vendég Kisapostagnál — nagyobb, mint gondolnánk

A kaszpi haragossiklót az ország egyik legnagyobb termetű kígyójaként tartják számon. Bár látványra tiszteletet parancsoló, nem mérges. Az elmúlt években több alkalommal is felbukkant Kisapostag környékén, amelynek löszfalai és napos, füves oldalai ideális élőhelyet biztosítanak számára.

A megjelenése egyszerre különleges és értékes: ez a faj Magyarországon ritka, és fokozottan védett.

Miért érdekes ez? Mert azt jelzi, hogy a Duna mentén még mindig vannak olyan élőhelyek, ahol ez a kényes, élőhelyhez kötött faj fenn tud maradni — még ha a lakók olykor meg is lepődnek, amikor egy ilyen nagy siklóval találkoznak.

Zöld varangyot gázoltak el Dunaújváros mellett

A régió másik érdekes, természetvédelmi adatbázisba kerülő bejegyzése idén egy zöld varangy volt, amelyet sajnos már elütve találtak Dunaújváros határában. Ez nem egyedi eset: a zöld varangy hazánk egyik legalkalmazkodóbb békája, gyakran húzódik a városok környékére, kertvárosi részekre, és sokszor éjszaka indul útnak.

Egy esős tavaszi vagy őszi estén könnyű észrevétlenül átmenni rajta — ezért az ilyen bejegyzések fontosak. Elárulják, hogy a faj jelen van a környéken, de azt is, hogy a közlekedés komoly veszélyt jelent számára.

Bár ez a békafaj kevésbé látványos, mint egy nagy sikló, az ökológiai szerepe viszont óriási: rengeteg rovart fogyaszt, és táplálékul szolgál más állatoknak.

Viperát is észleltek idén, de nem ebben a térségben

Az országos hír, hogy idén keresztes viperát észleltek az északi országrészben, ami sokakból váltott ki félelmet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy Dunaújváros–Kisapostag térségében nincs hitelesített viperaészlelés. Ez azért lényeges, mert a lakosság gyakran összekeveri a nagy testű, látványos haragossiklót a mérges kígyókkal. A különbség viszont óriási, hiszen a haragossikló teljesen ártalmatlan az emberre.

A kaszpi haragossikló lett az év hüllője 2024-ben

Tavaly az Origón mi is beszámoltunk róla, hogy hazánk legnagyobb, az akár két méter hosszúra is megnövő kígyóját, a kaszpi haragossiklót választotta 2024-ben az év hüllőjének a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya.