Erre vártunk! Megérkeztek a kínai agyagkatonák a Szépművészeti Múzeumba

Péntektől látogatható a kínai agyagkatonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

„Ennek a kiállításnak az elődjére 1988-ban csaknem kétszázezer látogató volt kíváncsi a Magyar Nemzeti Múzeumban” – idézte fel Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a tárlat szerdai sajtóbemutatóján.

Kiemelte: akkor kilenc katona és 33 műtárgy szerepelt a tárlaton, de „akármilyen nagy szenzáció is volt, Budapest okkal várhatta, hogy talán egyszer majd lesz még egy nagyobb és az egész korszakot, az első kínai császár korát bemutató kiállítás Budapesten. Ez most végre elérkezett.”

Kiemelte: a grandiózus kiállításon most csaknem százötven műtárgyat lehet megtekinteni részletes magyarázó szövegekkel, terepasztallal és számos modern megoldással kiegészítve. Ilyen gazdagságú tárlat Kelet-Közép Európában még nem volt látható – hangsúlyozta az igazgató.

Péntektől két olyan kiállítás is látogatható lesz a múzeum épületében, amelyek közül mindkettő mérföldkő az intézmény történetében – hangsúlyozta Fajcsák Györgyi sinológus, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója, a tárlat kurátora.

Az Öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás a valaha volt legnagyobb kínai régészeti kiállítás Magyarországon, 1000 év történetét fogja át három meghatározó dinasztikus kor bemutatásával a kínai történelemből

– emelte ki. A kurátor elmondta, hogy az anyag egésze abból a Senhszi tartományból érkezett, amelyik a tárlatot felölelő 1000 évben Kína fővárosait adta. Ez azért is fontos, mert mindaz, ami a kiállításon látható, a legfontosabb tárgyanyag a kínai régészetben, a kínai kultúrában.

Fajcsák Györgyi kiemelte, hogy az anyaghoz igyekeztek a legtöbb újdonságot is hozzárendelni, ezért két olyan sírrekonstrukció bemutatására is vállalkoztak, amelyek egészen egyedülállók: az egyik az első kínai császár sírkertje, a másik a Han-dinasztia 6. uralkodójának a sírkertrekonstrukciója. Mindkettőt térben és kivetítőn is láthatják a látogatók.