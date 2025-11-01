Klímás fűtés: tényleg olcsóbb? Megdöbbentő hibák, amelyek rengeteg pénzbe kerülnek

A klímás fűtés a hőszivattyús technológia fejlődése miatt ma már gyors és hatékony megoldásnak számít. A gáz árának emelkedése tovább növelte a népszerűségét, azonban sok felhasználó csak az előnyöket hallja, a buktatókról kevesebbet – írja a Teol.

Így spórolhat a legtöbbet klímás fűtéssel

Fotó: Pinterest

Szakértők szerint több olyan téves gyakorlat is elterjedt, amely jelentős többletfogyasztáshoz és ingadozó hőérzethez vezethet.

Klímás fűtés: a leggyakoribb hibák és a megoldások

Ne kapcsolja ki teljesen a készüléket!

A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy folyamatos, 21–22 °C közötti működtetés mellett hatékonyabb a fűtés.

Ha a klíma újra és újra teljesítménycsúcsról indít, jóval több áramot használ fel.

Minden plusz fok 5–7 százalék többletfogyasztást jelent.

– mondja Kőrösi László klímaszerelő.

Jó szigetelés nélkül nem csodafegyver

Hiába modern a berendezés, ha a meleg kiszökik:

rosszul záródó ablakok

vékony nyílászárók

hőhidak

Ezek jelentősen rontják a hatékonyságot.

A ventilátor sebessége legyen automata

Így a készülék mindig az optimális légáramot biztosítja, ami egyenletes hőeloszlást eredményez.

Ne takarja el a beltéri egységet!

Függöny, szekrény vagy polc akadályozhatja a levegő áramlását — emiatt a szoba egy része hideg maradhat, miközben a klíma túl dolgozik.

Szűrőtakarítás: 2–4 hetente

A poros szűrő rontja a hatékonyságot, növeli a fogyasztást, a levegő minőségét is rontja.

Évente egyszer szükség van szakemberre is

A karbantartás kiterjed:

hűtőközeg ellenőrzése

ventilátor tisztítása

kondenzvíz-elvezetés vizsgálata

Ez nemcsak a teljesítményt, hanem a garanciát is megőrzi.

Az éjszakai fűtés több kárt okozhat, mint gondolná?

Korábbi cikkünkből kiderül, miért káros, ha megy a fűtés alvás közben. Senki sem szeret dideregni az ágyban, de a szakértők szerint a hálószoba túlfűtése és a száraz levegő hosszú távon ronthatja az alvás minőségét, és akár egészségügyi problémákhoz is vezethet. Érdemes tehát megfontolni, mennyire fűti túl az éjszakát.

Nemrégiben elindult a fűtésszezon – ne hagyja a pénzt a radiátorban

2025. szeptember 15-én hivatalosan is kezdetét vette a fűtésszezon Magyarországon, amely egészen 2026. május 15-ig tart. Ettől az időponttól a szolgáltatók kötelesek biztosítani a fűtést — de a számlát továbbra is mi fizetjük. Éppen ezért érdemes már most okosan takarékoskodni: néhány apró trükkel jelentősen csökkentheti a fűtés költségeit, miközben otthona továbbra is kellemesen meleg marad.

További hasonló témákban, az Origo.hu felületén tájékozódhat.