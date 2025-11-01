Klímás fűtés: tényleg olcsóbb? Megdöbbentő hibák, amelyek rengeteg pénzbe kerülnek

A klímás fűtés a hőszivattyús technológia fejlődése miatt ma már gyors és hatékony megoldásnak számít. A gáz árának emelkedése tovább növelte a népszerűségét, azonban sok felhasználó csak az előnyöket hallja, a buktatókról kevesebbet – írja a Teol.
Szakértők szerint több olyan téves gyakorlat is elterjedt, amely jelentős többletfogyasztáshoz és ingadozó hőérzethez vezethet.
Klímás fűtés: a leggyakoribb hibák és a megoldások
Ne kapcsolja ki teljesen a készüléket!
A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy folyamatos, 21–22 °C közötti működtetés mellett hatékonyabb a fűtés.
Ha a klíma újra és újra teljesítménycsúcsról indít, jóval több áramot használ fel.
Minden plusz fok 5–7 százalék többletfogyasztást jelent.
– mondja Kőrösi László klímaszerelő.
Jó szigetelés nélkül nem csodafegyver
Hiába modern a berendezés, ha a meleg kiszökik:
- rosszul záródó ablakok
- vékony nyílászárók
- hőhidak
Ezek jelentősen rontják a hatékonyságot.
A ventilátor sebessége legyen automata
Így a készülék mindig az optimális légáramot biztosítja, ami egyenletes hőeloszlást eredményez.
Ne takarja el a beltéri egységet!
Függöny, szekrény vagy polc akadályozhatja a levegő áramlását — emiatt a szoba egy része hideg maradhat, miközben a klíma túl dolgozik.
Szűrőtakarítás: 2–4 hetente
A poros szűrő rontja a hatékonyságot, növeli a fogyasztást, a levegő minőségét is rontja.
Évente egyszer szükség van szakemberre is
A karbantartás kiterjed:
- hűtőközeg ellenőrzése
- ventilátor tisztítása
- kondenzvíz-elvezetés vizsgálata
Ez nemcsak a teljesítményt, hanem a garanciát is megőrzi.
Az éjszakai fűtés több kárt okozhat, mint gondolná?
Nemrégiben elindult a fűtésszezon – ne hagyja a pénzt a radiátorban
