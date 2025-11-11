Figyelmeztetést adtak ki – ma sem kímél minket az időjárás

Hírlevél

Az ország túlnyomó részében tartós, sűrű köd várható, emiatt figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
Ma reggelre sokfelé képződhet köd, mely csak lassan oszlik fel, illetve rétegfelhővé alakul. Nem lesz eső.

 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.

A tartós, sűrű köd miatt a HungaroMet figyelmeztetés adott ki, ebben főleg az autósokat érintő látótávolság csökkenésére figyelmeztetnek. 

A sárgával jelzett vármegyékben várható tartós köd
Fotó: HungaroMet

Szerdán tartósan ködös, ködfelhős területek és derűsebb tájak is lehetnek. A borús tájakon szitálás előfordulhat. 

6 és 14 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködtől függően.

Csütörtökön főleg

 északon számíthatunk tartós ködre, 

illetve rétegfelhőzetre, délen előbukkanhat a nap. Ködszitálás előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás.

Pénteken a tartósabb pára, és rétegfelhőzet dél felől szakadozik, egyre többfelé bukkanhat elő a nap. A déli, délkeleti szél egyre inkább megélénkül. 

Délen 15, északon 9 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombaton a köd feloszlását követően

 változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. 

Eleinte a déli, majd az északnyugati szél erősödhet meg.

(Köpönyeg.hu)

 

