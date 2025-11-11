Figyelmeztetést adtak ki – ma sem kímél minket az időjárás

Ma reggelre sokfelé képződhet köd, mely csak lassan oszlik fel, illetve rétegfelhővé alakul. Nem lesz eső.
10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.
A tartós, sűrű köd miatt a HungaroMet figyelmeztetés adott ki, ebben főleg az autósokat érintő látótávolság csökkenésére figyelmeztetnek.
Szerdán tartósan ködös, ködfelhős területek és derűsebb tájak is lehetnek. A borús tájakon szitálás előfordulhat.
6 és 14 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködtől függően.
Csütörtökön főleg
északon számíthatunk tartós ködre,
illetve rétegfelhőzetre, délen előbukkanhat a nap. Ködszitálás előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás.
Pénteken a tartósabb pára, és rétegfelhőzet dél felől szakadozik, egyre többfelé bukkanhat elő a nap. A déli, délkeleti szél egyre inkább megélénkül.
Délen 15, északon 9 fok körüli értékeket mérhetünk.
Szombaton a köd feloszlását követően
változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül.
Eleinte a déli, majd az északnyugati szél erősödhet meg.