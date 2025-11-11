Figyelmeztetést adtak ki – ma sem kímél minket az időjárás

Ma reggelre sokfelé képződhet köd, mely csak lassan oszlik fel, illetve rétegfelhővé alakul. Nem lesz eső.

10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.

A tartós, sűrű köd miatt a HungaroMet figyelmeztetés adott ki, ebben főleg az autósokat érintő látótávolság csökkenésére figyelmeztetnek.

A sárgával jelzett vármegyékben várható tartós köd

Fotó: HungaroMet

Szerdán tartósan ködös, ködfelhős területek és derűsebb tájak is lehetnek. A borús tájakon szitálás előfordulhat.

6 és 14 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködtől függően.

Csütörtökön főleg

északon számíthatunk tartós ködre,

illetve rétegfelhőzetre, délen előbukkanhat a nap. Ködszitálás előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás.

Pénteken a tartósabb pára, és rétegfelhőzet dél felől szakadozik, egyre többfelé bukkanhat elő a nap. A déli, délkeleti szél egyre inkább megélénkül.

Délen 15, északon 9 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombaton a köd feloszlását követően

változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül.

Eleinte a déli, majd az északnyugati szél erősödhet meg.

(Köpönyeg.hu)