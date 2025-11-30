Valami készül az ország felett: furcsán kettészakad ma az időjárás

A mai nap során a Dunától keletre többnyire rétegfelhős, ködös, míg nyugaton jellemzően napos idő várható. Helyenként tartós ködfoltok is kialakulhatnak – írja a koponyeg.hu. A délkeleti határvidéken esetleg gyenge eső előfordulhat. A hőmérséklet 4–9 fokig emelkedik.

Ma az ország egyik felében felhős, ködös, a másikban naposabb idő várható

Fotó: ÖAMTC/Kudlacek / ÖAMTC

Marad a szürke, ködös idő

Hétfő

Többnyire erősen felhős, párás, helyenként tartósan szürke idő valószínű, csapadék nélkül. A hőmérséklet körülbelül +5, +6 fokot érhet el. A szél gyenge marad.

Kedd

Nagyrészt borult, párás, helyenként ködös időre van kilátás. A délkeleti szél időnként élénkebbé válhat. A hőmérséklet +1 és +9 fok között alakulhat, a ködhajlamtól függően.

Szerda

Továbbra is borult, nyirkos idő várható, elszórtan gyenge esővel vagy szitálással. Délen átmenetileg napsütés is előfordulhat. A csúcshőmérséklet megközelítheti a +7 fokot.

Csütörtök

Napos, kevés felhővel borított, illetve ködös, párás területek egyaránt lehetnek. Csapadék nem valószínű. A délies szél az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkülhet. A nappali maximum körülbelül 7 fok körül alakulhat.

Borús idővel búcsúzik az ősz

