Valami készül az ország felett: furcsán kettészakad ma az időjárás

A mai nap során a Dunától keletre többnyire rétegfelhős, ködös, míg nyugaton jellemzően napos idő várható. Helyenként tartós ködfoltok is kialakulhatnak – írja a koponyeg.hu. A délkeleti határvidéken esetleg gyenge eső előfordulhat. A hőmérséklet 4–9 fokig emelkedik.
Marad a szürke, ködös idő
Hétfő
Többnyire erősen felhős, párás, helyenként tartósan szürke idő valószínű, csapadék nélkül. A hőmérséklet körülbelül +5, +6 fokot érhet el. A szél gyenge marad.
Kedd
Nagyrészt borult, párás, helyenként ködös időre van kilátás. A délkeleti szél időnként élénkebbé válhat. A hőmérséklet +1 és +9 fok között alakulhat, a ködhajlamtól függően.
Szerda
Továbbra is borult, nyirkos idő várható, elszórtan gyenge esővel vagy szitálással. Délen átmenetileg napsütés is előfordulhat. A csúcshőmérséklet megközelítheti a +7 fokot.
Csütörtök
Napos, kevés felhővel borított, illetve ködös, párás területek egyaránt lehetnek. Csapadék nem valószínű. A délies szél az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkülhet. A nappali maximum körülbelül 7 fok körül alakulhat.
Borús idővel búcsúzik az ősz
Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint borongós időre lehet számítani a következő napokban.