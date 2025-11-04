Kompetenciamérés 2025: kiderült, hogyan teljesítettek a diákok!

Március 24. és június 30. között 3 ezer 49 intézmény több mint 584 000 tanulója töltötte ki az online teszteket 4–11. évfolyamon szövegértésből és matematikából, 6-11. évfolyamon természettudományból és angol vagy német nyelvből, 5–11. évfolyamon pedig digitális kultúrából és történelemből.

Kompetenciamérés 2025: közzétették az eredményeket, a diákok jobban teljesítettek, mint tavaly! (Képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock



Az elmúlt időszak módszertani és informatikai fejlesztéseinek köszönhetően az eredmények az eddigieknél korábban elérhetővé válnak. Az országos átlageredmények valamennyi területen és szinte minden évfolyamon javultak.

Szövegértésből a 7. és 9. évfolyamon jelentős javulás figyelhető meg tavalyhoz képest, míg a 4-5. évfolyamosok teljesítménye a tesztdizájn változása miatt, az előzetes várakozásoknak megfelelően csökkent.

Matematikából a 7. és a 11. évfolyam eredménye javult a legnagyobb mértékben,

de a további évfolyamok teljesítménye is javult vagy nem változott jelentősen.

Természettudományból, angol nyelvből és célnyelvből, digitális kultúrából és - az 5. évfolyam kivételével - történelemből is magasabb átlagpontszámok születtek, mint egy éve.

Német nyelvből és célnyelvből is javuló tendencia figyelhető meg.



Az országos mutatók a 9-11. évfolyamokon nem összevethetők a többi évfolyam átlageredményeivel, mivel előbbiek esetében a szakképző intézmények nem, csak a köznevelési intézmények vettek részt a mérésben, leszámítva a 10. évfolyamos matematika és szövegértés mérést, amelyben minden tanuló részt vett.

A 2025. évi kompetenciamérések eredményei az Oktatási Hivatal online felületein (https://okm.kir.hu/fit2) érhetők el, amelyeken az intézmények és a tanulók is visszajelzést kapnak teljesítményükről.

Az országos eredmények a digitális OKM adatvizualizációs felületén tekinthetők meg.

Ugyancsak az adatvizualizációs felületen lehet tájékozódni az egyes feladatellátási helyek teljesítményéről, amely összehasonlítható az országos mutatókkal és a hasonló jellemzőkkel rendelkező intézményekével.

Az előzetes tanulói eredmények valamennyi intézmény számára már 2025 júniusa óta elérhetők a TehetségKapu portálon a tanuló mérési azonosítójának megadásával. A végleges tanulói eredmények a Tanulói jelentések oldalon tekinthetők meg - olvasható a hivatal honlapján.



