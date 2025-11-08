Duplán jól jársz, ha idén ezt veszed – a középkategóriás gumiabroncsok a titkos favoritok!

A középkategóriás gumiabroncsok népszerűsége ugrásszerűen nő, és nem véletlenül. A szakértők szerint ezek az abroncsok a legjobb kompromisszumot nyújtják a prémium és az olcsó kategória között. Míg egy olcsó, ismeretlen márka csábító lehet első pillantásra, a valóságban gyakran gyengébb a tapadásuk, hosszabb a fékútjuk és gyorsabban kopnak. A középkategóriás modellek ezzel szemben már olyan fejlesztéseket tartalmaznak, amelyek korábban csak a csúcstípusokra voltak jellemzők – írja a BAMA.

A középkategóriás gumiabroncsok idén a legjobb választásnak számítanak. Fotó:Illusztráció/Unplash

Az ADAC legfrissebb tesztjei szerint a Firestone, a Barum és a Matador abroncsai évek óta stabilan teljesítenek a középmezőny élén. A Barum és a Matador ráadásul a Continental csoporthoz tartozik, vagyis ugyanaz a mérnöki tudás és minőség rejlik bennük – csak épp elérhetőbb áron. A szakértők szerint ez a „láthatatlan prémium”: az autósok megkapják a biztonságot és a stabilitást, de nem kell mélyen a zsebükbe nyúlni.

Miért éri meg a középkategóriás gumiabroncsok mellett dönteni?

A középkategóriás gumiabroncsok élettartama általában 40–60 ezer kilométer, és a legtöbb modell jól teljesít nedves, havas és hideg útviszonyok között is. Ezzel szemben a prémium kategóriás gumik akár kétszer annyiba is kerülhetnek, miközben a különbség a mindennapi használat során alig észrevehető. A szakértők szerint hosszú távon éppen ezért a középkategória a legjobb befektetés: megfelelő karbantartással és nyomásellenőrzéssel akár öt szezont is kibírhatnak.

A gumiabroncs csere ideje szintén kritikus kérdés. Kováts Zoltán, a pécsi Marsopont szaküzlet ügyvezetője szerint nem a naptár, hanem az időjárás dönt. Amint a hőmérséklet tartósan 7 Celsius-fok alá csökken, a nyári abroncs megkeményedik, repedezni kezd, és veszélyesen romlik a tapadása. A téli keverék viszont rugalmas marad, így sokkal rövidebb fékutat biztosít.

Sokan már négy évszakos gumiabroncsokra váltanak, különösen azok, akik évente keveset vezetnek. Ezek előnye, hogy nem kell évente kétszer szerelni és tárolni, ugyanakkor a szakértők figyelmeztetnek: aki sokat autózik, főleg autópályán, annak továbbra is a külön téli és nyári szett a biztonságosabb.