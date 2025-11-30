Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
boldogság

7 apró mindennapi szokás, ami bizonyítottan boldoggá tesz

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új kutatások szerint néhány egyszerű, bárki által beépíthető mindennapi szokás valóban képes növelni a boldogságérzetet. A közérzet javítása szinte minden ember számára fontos, ezért érdemes megfogadni a tanácsokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
boldogságközérzettippek-tanácsok

A Yale Egyetem sztárpszichológusa, Laurie Santos számolt be arról, hogy a közérzet javítása igenis lehetséges, ha néhány egyszerű szokást beépítünk hétköznapjainkba. Santos tapasztalatokon alapuló, „The Science of Well-Being” című kurzusa világszerte hatalmas siker, és a professzor most azt is elárulta, mi az a hét kis rutin, ami mérhetően javítja a közérzetet – írja a FOCUS Online

A közérzet javítása egyszerű tevékenységekkel is elérhető – Fotó: Unsplash
A közérzet javítása egyszerű tevékenységekkel is elérhető
Fotó: Unsplash

Hogyan legyünk boldogok? A közérzet javítása 7 pontban

  1. Az élmény többet ér, mint a tárgyak
    A szakértő szerint a tárgyak varázsa gyorsan múlik, az élmények viszont maradandó boldogságot adnak. Egy vacsora, egy közös kirándulás vagy egy mély beszélgetés sokkal tartósabban emeli a hangulatot.
  2. Tudatos élvezetek – ne rohanjunk át a napon
    Már az is számít, ha reggel kicsit lassabban isszuk meg a kávét, és valóban figyelünk rá. A tudatos jelenlét bizonyítottan növeli a mindennapi elégedettséget.
  3. A hála ereje
    Egy rövid üzenet, egy kimondott köszönet – a kapcsolatok erősödnek, a stressz csökken. Kutatások is igazolják, hogy a rendszeres hálaadók nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak.
  4. Jót tenni magunknak is jó
    Egy apró kedvesség, segítség vagy figyelmesség nemcsak másnak használ. A pszichológus szerint a proaktív jócselekedetek látványosan növelik a boldogságérzetet.
  5. Rövid beszélgetés idegenekkel
    Bár jelentéktelennek tűnik, egy kedves szó a boltban vagy a buszon már elég ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat, és másoknak is jobb napot adjunk.
  6. Találjuk meg a flow-t
    A flow-állapot akkor jön létre, amikor teljesen elmerülünk egy tevékenységben. Legyen az főzés, sport vagy kreatív alkotás. Azok, akik gyakran megtapasztalják, motiváltabbnak és elégedettebbnek érzik magukat.
  7. Pár perc meditáció is csodát tehet
    Nem kell fél órás jógára gondolni: napi néhány perc csend is elég. Csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt és segít érzelmileg stabilabbnak maradni.

A szakértők szerint ezek a szokások aprónak tűnnek, de ha rendszeresen gyakoroljuk őket, hosszú távon jelentősen hozzájárulhatnak a boldogabb, kiegyensúlyozottabb élethez.

A boldog párkapcsolat receptje

Az intimitás a hétköznapokban sok pár számára kihívást jelent, különösen a rohanó életstílus és a véget nem érő teendők közepette. A mély, érzelmi kapcsolat azonban nem igényel hosszú időt, csupán tudatos figyelmet és apró szokásokat a mindennapokban.

 

 



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!