7 apró mindennapi szokás, ami bizonyítottan boldoggá tesz

A Yale Egyetem sztárpszichológusa, Laurie Santos számolt be arról, hogy a közérzet javítása igenis lehetséges, ha néhány egyszerű szokást beépítünk hétköznapjainkba. Santos tapasztalatokon alapuló, „The Science of Well-Being” című kurzusa világszerte hatalmas siker, és a professzor most azt is elárulta, mi az a hét kis rutin, ami mérhetően javítja a közérzetet – írja a FOCUS Online.
Hogyan legyünk boldogok? A közérzet javítása 7 pontban
- Az élmény többet ér, mint a tárgyak
A szakértő szerint a tárgyak varázsa gyorsan múlik, az élmények viszont maradandó boldogságot adnak. Egy vacsora, egy közös kirándulás vagy egy mély beszélgetés sokkal tartósabban emeli a hangulatot.
- Tudatos élvezetek – ne rohanjunk át a napon
Már az is számít, ha reggel kicsit lassabban isszuk meg a kávét, és valóban figyelünk rá. A tudatos jelenlét bizonyítottan növeli a mindennapi elégedettséget.
- A hála ereje
Egy rövid üzenet, egy kimondott köszönet – a kapcsolatok erősödnek, a stressz csökken. Kutatások is igazolják, hogy a rendszeres hálaadók nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak.
- Jót tenni magunknak is jó
Egy apró kedvesség, segítség vagy figyelmesség nemcsak másnak használ. A pszichológus szerint a proaktív jócselekedetek látványosan növelik a boldogságérzetet.
- Rövid beszélgetés idegenekkel
Bár jelentéktelennek tűnik, egy kedves szó a boltban vagy a buszon már elég ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat, és másoknak is jobb napot adjunk.
- Találjuk meg a flow-t
A flow-állapot akkor jön létre, amikor teljesen elmerülünk egy tevékenységben. Legyen az főzés, sport vagy kreatív alkotás. Azok, akik gyakran megtapasztalják, motiváltabbnak és elégedettebbnek érzik magukat.
- Pár perc meditáció is csodát tehet
Nem kell fél órás jógára gondolni: napi néhány perc csend is elég. Csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt és segít érzelmileg stabilabbnak maradni.
A szakértők szerint ezek a szokások aprónak tűnnek, de ha rendszeresen gyakoroljuk őket, hosszú távon jelentősen hozzájárulhatnak a boldogabb, kiegyensúlyozottabb élethez.
A boldog párkapcsolat receptje
Az intimitás a hétköznapokban sok pár számára kihívást jelent, különösen a rohanó életstílus és a véget nem érő teendők közepette. A mély, érzelmi kapcsolat azonban nem igényel hosszú időt, csupán tudatos figyelmet és apró szokásokat a mindennapokban.