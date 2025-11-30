7 apró mindennapi szokás, ami bizonyítottan boldoggá tesz

A Yale Egyetem sztárpszichológusa, Laurie Santos számolt be arról, hogy a közérzet javítása igenis lehetséges, ha néhány egyszerű szokást beépítünk hétköznapjainkba. Santos tapasztalatokon alapuló, „The Science of Well-Being” című kurzusa világszerte hatalmas siker, és a professzor most azt is elárulta, mi az a hét kis rutin, ami mérhetően javítja a közérzetet – írja a FOCUS Online.

A közérzet javítása egyszerű tevékenységekkel is elérhető

Fotó: Unsplash

Hogyan legyünk boldogok? A közérzet javítása 7 pontban

Az élmény többet ér, mint a tárgyak

A szakértő szerint a tárgyak varázsa gyorsan múlik, az élmények viszont maradandó boldogságot adnak. Egy vacsora, egy közös kirándulás vagy egy mély beszélgetés sokkal tartósabban emeli a hangulatot. Tudatos élvezetek – ne rohanjunk át a napon

Már az is számít, ha reggel kicsit lassabban isszuk meg a kávét, és valóban figyelünk rá. A tudatos jelenlét bizonyítottan növeli a mindennapi elégedettséget. A hála ereje

Egy rövid üzenet, egy kimondott köszönet – a kapcsolatok erősödnek, a stressz csökken. Kutatások is igazolják, hogy a rendszeres hálaadók nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak. Jót tenni magunknak is jó

Egy apró kedvesség, segítség vagy figyelmesség nemcsak másnak használ. A pszichológus szerint a proaktív jócselekedetek látványosan növelik a boldogságérzetet. Rövid beszélgetés idegenekkel

Bár jelentéktelennek tűnik, egy kedves szó a boltban vagy a buszon már elég ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat, és másoknak is jobb napot adjunk. Találjuk meg a flow-t

A flow-állapot akkor jön létre, amikor teljesen elmerülünk egy tevékenységben. Legyen az főzés, sport vagy kreatív alkotás. Azok, akik gyakran megtapasztalják, motiváltabbnak és elégedettebbnek érzik magukat. Pár perc meditáció is csodát tehet

Nem kell fél órás jógára gondolni: napi néhány perc csend is elég. Csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt és segít érzelmileg stabilabbnak maradni.

A szakértők szerint ezek a szokások aprónak tűnnek, de ha rendszeresen gyakoroljuk őket, hosszú távon jelentősen hozzájárulhatnak a boldogabb, kiegyensúlyozottabb élethez.