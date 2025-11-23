Közös kassza vagy külön? Pénzügyi viták a mindennapokban

A közös kassza körüli döntések ma már nem maguktól alakulnak, sokan tudatosan keresik a számukra működő rendszert. A párok pénzügyei, a közös kiadások és a külön kassza kérdése egyre gyakrabban kerül elő a hétköznapi beszélgetésekben is. Vannak, akik teljes közös kasszát csak házasság után tartanak elképzelhetőnek, mások megtartják saját számlájukat, de a költségeket kimondatlan megállapodás alapján viselik.

Közös kassza vagy külön kassza? (illusztráció)

Fotó: MTI/Faludi Imre

Közös kassza vagy külön kassza? – pénzügyek a párkapcsolatban

A #különvsközös jelöléssel ellátott videókban párok és baráti társaságok mutatják meg, ki mennyit fizet vacsoránál, bulinál vagy nyaralásnál. A felvételek ráerősítenek arra a kérdésre, hogy közös kassza vagy külön kassza fontos kérdései hogyan alakulnak a gyakorlatban. A trend megmutatja, mennyire eltérően gondolkodnak az emberek ugyanarról a pénzügyi helyzetről.

Párok pénzügyei és a közös kiadások megosztása

Egyesek csak házasság után vállalnak teljesen közös kasszát, addig inkább a külön kassza rendszere marad meg. Más párok pénzügyei úgy alakulnak, hogy mindenki megtartja a saját számláját, miközben a közös kiadásokat közösen, kimondatlan szabályok szerint fizetik. Ez a vegyes modell jól mutatja, mennyire rugalmasan kezelik sokan a hétköznapi pénzügyek megszervezését – írja a TEOL.

Kiderült, hogyan döntenek pénzügyeikről a magyar párok

A párkapcsolatban élők több mint fele közös kasszán él a párjával – derült ki a Magyar Bankholding megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A párok jelentős része rendelkezik közös bankszámlával és közösen fizeti a rezsit, továbbá még azokat a kiadásokat is megvitatják, amelyek csak az egyiküket érintik – derül ki egy 2023-as felmérésből.