Nehéz KRESZ-teszt, ami még a profikat is megfogja

A KRESZ-teszt alapja egy olyan forgalmi szituáció, amelyben három jármű egyszerre érkezik a kereszteződésbe. A feladványban szerepel egy jobbra kanyarodó autó, egy balra nagy ívben forduló kisbusz és egyenesen továbbhaladó motoros. A legtöbb válaszadó reflexből a jobbkéz-szabály szerint dönt, ami a vezetés során gyakran beválik, de ebben az esetben nem elég önmagában.

KRESZ-teszt Forrás: KRESZ TV /YouTube

Miért fog ki ennyi emberen ez a KRESZ-teszt?

A feladvány első ránézésre egyszerűnek tűnik, hiszen egy látszólag átlagos kereszteződésről van szó, három járművel. A résztvevők egy jobbra kis ívben kanyarodó autó, egy balra nagy ívben forduló kisbusz és egyenesen továbbhaladó motoros. Sokan automatikusan a jobbkéz-szabályra hagyatkoznak, és nem veszik figyelembe a kanyarodási viszonyokat és az egymást keresztező útvonalakat.

A kereszteződésben találkozó járművek

A helyzet lényege, hogy a három jármű egyszerre érkezik a kereszteződésbe, és el kell dönteni, melyikük haladhat át elsőként, másodikként és harmadikként. A jobbra forduló autó kis ívben kanyarodik, a kisbusz balra nagy ívben vált irányt, míg a motoros egyenesen menne tovább.

A helyes megoldás szerint először a jobbra kis ívben kanyarodó autó halad át, mivel nem keresztezi a többiek útját. Ezt követi a balra nagy ívben forduló kisbusz, amelynek elsőbbsége van a motorossal szemben. A motoros csak harmadikként mehet tovább, a jobbkéz-szabály miatt.

