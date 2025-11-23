Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

kresz teszt

Nehéz KRESZ-teszt, ami még a profikat is megfogja

4 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy megyei lap online felületén jelent meg az a feladvány, amely a KRESZ TV műsorából került át a nagyközönség elé. A KRESZ-teszt célja, hogy kiderüljön, ki hogyan dönt egy elsőre egyszerűnek tűnő, valójában nehéz kereszteződés-szituációban. A kérdés az, vajon ugyanúgy reagálna-e vizsgahelyzetben is, aki már megszerezte a jogosítványát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kresz tesztjobbkéz szabályjárműfeladvány

A KRESZ-teszt alapja egy olyan forgalmi szituáció, amelyben három jármű egyszerre érkezik a kereszteződésbe. A feladványban szerepel egy jobbra kanyarodó autó, egy balra nagy ívben forduló kisbusz és egyenesen továbbhaladó motoros. A legtöbb válaszadó reflexből a jobbkéz-szabály szerint dönt, ami a vezetés során gyakran beválik, de ebben az esetben nem elég önmagában.

kresz-teszt
KRESZ-teszt Forrás: KRESZ TV /YouTube

Miért fog ki ennyi emberen ez a KRESZ-teszt?

A feladvány első ránézésre egyszerűnek tűnik, hiszen egy látszólag átlagos kereszteződésről van szó, három járművel. A résztvevők egy jobbra kis ívben kanyarodó autó, egy balra nagy ívben forduló kisbusz és egyenesen továbbhaladó motoros. Sokan automatikusan a jobbkéz-szabályra hagyatkoznak, és nem veszik figyelembe a kanyarodási viszonyokat és az egymást keresztező útvonalakat.

A kereszteződésben találkozó járművek

A helyzet lényege, hogy a három jármű egyszerre érkezik a kereszteződésbe, és el kell dönteni, melyikük haladhat át elsőként, másodikként és harmadikként. A jobbra forduló autó kis ívben kanyarodik, a kisbusz balra nagy ívben vált irányt, míg a motoros egyenesen menne tovább.

A helyes megoldás szerint először a jobbra kis ívben kanyarodó autó halad át, mivel nem keresztezi a többiek útját. Ezt követi a balra nagy ívben forduló kisbusz, amelynek elsőbbsége van a motorossal szemben. A motoros csak harmadikként mehet tovább, a jobbkéz-szabály miatt.

Részletes magyarázat és további tesztek a VEOL oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!