Indul a decemberi Kuponkánaán a Spar üzleteiben

A SPAR és az INTERSPAR áruházak idén újra meghirdették a Kuponkánaánt, amelyben 45 különböző kedvezménykupont gyűjthetünk össze. Ezeket november 27. és 29. között kérhetjük el a kasszáknál, majd december 1. és 10. között válthatjuk be őket – ráadásul akár 40%-os megtakarítással számolhatunk. Mindez tökéletes segítség lehet ahhoz, hogy a karácsonyi nagybevásárlás vagy az ajándékvadászat ne terhelje túl a pénztárcánkat.

A SPAR és az INTERSPAR idén is elhozza a Kuponkánaánt, amelyben 45 különféle kedvezménykupont gyűjthetünk össze, és december 1. és 10. között válthatunk be.

Ajándékötletek minden korosztálynak

A karácsonyi ajándékkeresés az év egyik legstresszesebb időszaka, ezért jó hír, hogy most számos népszerű márka ünnepi csomagjaihoz juthatunk hozzá jelentős árengedménnyel. A Dove, Rimmel, Helia-D, Old Spice, Axe, Adidas, Yamuna és Isana csomagjai például 25%-os kedvezménnyel vihetők haza. Ezek azok a biztos meglepetések, amelyekkel szinte lehetetlen mellélőni – legyen szó családról, barátokról vagy kollégákról.

Ragyogó mosoly az ünnepi fotókhoz

A szépségápolási kedvezményeknél sem áll meg a Kuponkánaán. A Sensodyne és Parodontax fogkrémeket, valamint a Listerine szájvizeket 15–25% kedvezménnyel találjuk meg. Az INTERSPAR áruházi kuponokkal pedig az Oral-B elektromos fogkefék és cserélhető fejek 30%-os árengedménnyel érhetők el. Egy ilyen ajándék nemcsak hasznos, hanem hosszú távon is örömet okoz.

Praktikus meglepetések a konyhába

Egy jól megválasztott konyhai eszköz mindig telitalálat. A dokumentumban szereplő ajánlatok szerint a Bosch konyhai kisgépei – például botmixerek, kávédarálók vagy robotgépek – 20%-kal olcsóbban szerezhetők be. A Dolce Gusto és Krups kávéfőzők pedig 30%-os kedvezménnyel vihetők haza, így a téli reggelek még meghittebb hangulatban telhetnek.

Ünnepi árak a hétköznapi kedvencekre

Sokan nemcsak ajándékokra, hanem a mindennapi bevásárlásra is ilyenkor szánják rá magukat – a kedvezmények pedig itt is valódi segítséget jelentenek.

A Barilla 1 kg-os tésztái most 30%, a szószok pedig 40% árengedménnyel érhetők el.

A Knorr levesalapok és alapok 30%-os kedvezménnyel kerülnek a polcra

A Felix ketchup 35%-kal olcsóbban vásárolható meg,

Ezek mellett a Master Good virsli (37%), a Milka croissant (25%) és a Bud Spencer konzervek (25%) is barátságosabb áron vihetők haza. Ezek azok a mindennapi termékek, amelyekből amúgy is betáraznánk – most azonban még kedvezőbben tehetjük meg.