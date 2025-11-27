Indul a decemberi Kuponkánaán a Spar üzleteiben

A SPAR és az INTERSPAR áruházak idén újra meghirdették a Kuponkánaánt, amelyben 45 különböző kedvezménykupont gyűjthetünk össze. Ezeket november 27. és 29. között kérhetjük el a kasszáknál, majd december 1. és 10. között válthatjuk be őket – ráadásul akár 40%-os megtakarítással számolhatunk. Mindez tökéletes segítség lehet ahhoz, hogy a karácsonyi nagybevásárlás vagy az ajándékvadászat ne terhelje túl a pénztárcánkat.
Ajándékötletek minden korosztálynak
A karácsonyi ajándékkeresés az év egyik legstresszesebb időszaka, ezért jó hír, hogy most számos népszerű márka ünnepi csomagjaihoz juthatunk hozzá jelentős árengedménnyel. A Dove, Rimmel, Helia-D, Old Spice, Axe, Adidas, Yamuna és Isana csomagjai például 25%-os kedvezménnyel vihetők haza. Ezek azok a biztos meglepetések, amelyekkel szinte lehetetlen mellélőni – legyen szó családról, barátokról vagy kollégákról.
Ragyogó mosoly az ünnepi fotókhoz
A szépségápolási kedvezményeknél sem áll meg a Kuponkánaán. A Sensodyne és Parodontax fogkrémeket, valamint a Listerine szájvizeket 15–25% kedvezménnyel találjuk meg. Az INTERSPAR áruházi kuponokkal pedig az Oral-B elektromos fogkefék és cserélhető fejek 30%-os árengedménnyel érhetők el. Egy ilyen ajándék nemcsak hasznos, hanem hosszú távon is örömet okoz.
Praktikus meglepetések a konyhába
Egy jól megválasztott konyhai eszköz mindig telitalálat. A dokumentumban szereplő ajánlatok szerint a Bosch konyhai kisgépei – például botmixerek, kávédarálók vagy robotgépek – 20%-kal olcsóbban szerezhetők be. A Dolce Gusto és Krups kávéfőzők pedig 30%-os kedvezménnyel vihetők haza, így a téli reggelek még meghittebb hangulatban telhetnek.
Ünnepi árak a hétköznapi kedvencekre
Sokan nemcsak ajándékokra, hanem a mindennapi bevásárlásra is ilyenkor szánják rá magukat – a kedvezmények pedig itt is valódi segítséget jelentenek.
- A Barilla 1 kg-os tésztái most 30%, a szószok pedig 40% árengedménnyel érhetők el.
- A Knorr levesalapok és alapok 30%-os kedvezménnyel kerülnek a polcra
- A Felix ketchup 35%-kal olcsóbban vásárolható meg,
Ezek mellett a Master Good virsli (37%), a Milka croissant (25%) és a Bud Spencer konzervek (25%) is barátságosabb áron vihetők haza. Ezek azok a mindennapi termékek, amelyekből amúgy is betáraznánk – most azonban még kedvezőbben tehetjük meg.
Ünnepi ragyogás és friss otthon
A vendégek érkezése előtt sokan kezdenek nagytakarításba, amit most jóval költséghatékonyabban tehetünk meg. Az Ariel és Surf mosószerek, a Bref tisztítószerek és a Zewa papíráruk 25–40%-kal kedvezőbb áron találhatók meg. A tiszta és friss otthon az ünnepi hangulat alapja – és most tényleg nem kerül többe a szükséges termékek beszerzése.
Ne hagyjuk ki a Kuponkánaánt
Ahhoz, hogy a kedvezményeket kihasználjuk, november 27. és 29. között mindenképp kérjük el a kuponfüzetet a pénztárnál. A beváltás december 1. és 10. között lehetséges, akár papíron, akár a szórólapból kivágva, akár digitálisan a MySPAR alkalmazásban. Így nemcsak időt, hanem komoly összegeket is megtakaríthatunk.