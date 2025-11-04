Ismeri az emberi elme trükkjeit? – Kvíz hétköznapi pszichológiai jelenségekről

Mindannyian tapasztaltuk már a déjà vu furcsa érzését, hittünk a placebo erejében, vagy észrevétlenül alkalmazkodtunk a tömeghez. A pszichológia tele van olyan hétköznapi jelenségekkel, amelyek láthatatlanul irányítják gondolatainkat és viselkedésünket. Tegye próbára magát ezzel a kvízzel, és derítse ki, mennyire ismeri az emberi elme apró trükkjeit!
Kvíz
1 / 7
Mit nevezünk placebo-hatásnak?
Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!