kvíz

Ismeri az emberi elme trükkjeit? – Kvíz hétköznapi pszichológiai jelenségekről

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Mindannyian tapasztaltuk már a déjà vu furcsa érzését, hittünk a placebo erejében, vagy észrevétlenül alkalmazkodtunk a tömeghez. A pszichológia tele van olyan hétköznapi jelenségekkel, amelyek láthatatlanul irányítják gondolatainkat és viselkedésünket. Tegye próbára magát ezzel a kvízzel, és derítse ki, mennyire ismeri az emberi elme apró trükkjeit!
kvízelmepszichológia
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Mit nevezünk placebo-hatásnak?

