Ismeri az emberi elme trükkjeit? – Kvíz hétköznapi pszichológiai jelenségekről

Kvíz

1 / 7 Mit nevezünk placebo-hatásnak?

Gyógyulás álmok segítségével Helytelen válasz

Amikor a beteg valódi gyógyszertől gyógyul meg Helytelen válasz

Amikor valaki úgy érzi, javul az állapota, pedig csak hatóanyag nélküli szert kapott Helyes válasz