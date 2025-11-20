Tudáspróba! Csak az igazán profik tudják 7/7-re megoldani — Önnek sikerül?

Ha szereti a jó borokat, most kiderülhet, mennyire mozog otthonosan a hazai borkultúrában. Ez a kvíz gyorsan megmutatja, hogy kezdő, lelkes borkedvelő vagy éppen egy rejtett sommelier lakik Önben. Nehéz kérdések, izgalmas válaszok — készen áll a kihívásra?

Vágólapra másolva!

Kvíz 1 / 7 Mi a neve annak a technológiának, amikor a bor érleléséhez francia vagy amerikai tölgyfahordót használnak? Redukciós eljárás Helytelen válasz Barrique érlelés Helyes válasz Amforás érlelés Helytelen válasz Sur lie technika Helytelen válasz

Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!