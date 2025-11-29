Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

lángos

Megőrülnek az emberek a Bazilikánál árult, különleges ízesítésű lángosért

Csodájára járnak az emberek a budapesti karácsonyi vásár szenzációjának. A Bazilikánál egy lángosos olyan ízvilágot kínál, amire mindenki azt mondja: dubaji csokis lángos! A Bors utánajárt, valóban erről az ízesítésről van-e szó?
Épphogy megnyíltak a karácsonyi vásárok Budapest-szerte, híre ment az egyik standnak a Bazilikánál. Az emberek Kővári Sándor lángosozójánál igazi különlegességgel találkoznak, aminek a láttán sokaknak egy kérdés ugrik be: az ott dubaji csokis lángos?

Dubaji csokis lángos, Dubajicsokislángos
Megőrülnek az emberek a Bazilikánál kapható pisztáciás-nutellás lángosért, amit sokan dubaji csokis lángosnak neveztek el – Fotó: Bors

A Bors utánajárt, valóban ezzel a különleges ízesítésű lángossal hódítanak a karácsonyi vásárban?

Hosszú sorok kígyóznak a különleges lángosért

Nem kellett sokáig keresnie a bulvárlap kollégáinknak a híres lángosost: olyan népszerű, hogy hosszú sorok kígyóztak a stand előtt. Mindenféle ízvilágot kínáltak, és igen… Egy lángosfajta mind közül kitűnt: pisztáciás-nutellás ízben kínálták.

A nutellás lángost a külföldiek nagyon szeretik, imádják az édes-sós tésztás termékeket. Akik idejönnek a vásárba, alapból nutellás lángost keresnek, hiszen az hasonlít a megszokott ízvilágukhoz a legjobban. Gondoltam, fűszerezzük meg ezt egy kis pisztáciával, amit pisztáciás krémmel bolondítunk meg. Egészen jó kombó a pisztácia és a nutella a lángoson, különleges

– árulta el Kővári Sándor, a Kővári Grill tulajdonosa. Ő a kitalálója az idei ünnepi szezon szenzációjának. 

A lángosozó vezetője az összetevőket is felfedte:

  • lángostészta, 
  • nutella,
  • szárított pisztáciadarabok, 
  • krémes pisztáciaöntet

– ebből áll össze a legendás pisztáciás-nutellás lángos.

A tulaj nem nevezi dubaji csokisnak a lángosát

A hely tulajdonosa kiemelte: örül, hogy ennyire népszerű a lángosa, de ő nem nevezi dubaji csokisnak.

A dubaji csoki most nagyon felkapott, és a pisztácia is. Nem a csoki ihlette a lángost, mert ahhoz még más hozzávalók is kellenének, például metélt tészta. Ha nagyon szeretik dubaji csokis lángosnak hívni az emberek, akkor csak bátran, én nem így hirdetem. Ami pisztáciás-csokis, arra mostanában könnyen rámondják, hogy dubaji. De ha dubaji lángost kérnek, akkor dubaji lángosként adom oda, mert a vevőnek mindig igaza van

  – magyarázta nevetve Kővári Sándor.

Eláruljuk, melyik hozzávalóval lesz igazán ropogós-foszlós a lángos

Ahogyan közismert, a tökéletes lángos tésztája könnyű, kívül ropogós, belül puha és foszlós. A titok a megfelelő liszt-hidratáció arányban és a hosszú kelesztésben rejlik. Az Origón elárultuk, hogyan lesz a lángos kellően vastag, mégis légies állagú.

