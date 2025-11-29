Megőrülnek az emberek a Bazilikánál árult, különleges ízesítésű lángosért

Épphogy megnyíltak a karácsonyi vásárok Budapest-szerte, híre ment az egyik standnak a Bazilikánál. Az emberek Kővári Sándor lángosozójánál igazi különlegességgel találkoznak, aminek a láttán sokaknak egy kérdés ugrik be: az ott dubaji csokis lángos?
A Bors utánajárt, valóban ezzel a különleges ízesítésű lángossal hódítanak a karácsonyi vásárban?
Hosszú sorok kígyóznak a különleges lángosért
Nem kellett sokáig keresnie a bulvárlap kollégáinknak a híres lángosost: olyan népszerű, hogy hosszú sorok kígyóztak a stand előtt. Mindenféle ízvilágot kínáltak, és igen… Egy lángosfajta mind közül kitűnt: pisztáciás-nutellás ízben kínálták.
A nutellás lángost a külföldiek nagyon szeretik, imádják az édes-sós tésztás termékeket. Akik idejönnek a vásárba, alapból nutellás lángost keresnek, hiszen az hasonlít a megszokott ízvilágukhoz a legjobban. Gondoltam, fűszerezzük meg ezt egy kis pisztáciával, amit pisztáciás krémmel bolondítunk meg. Egészen jó kombó a pisztácia és a nutella a lángoson, különleges
– árulta el Kővári Sándor, a Kővári Grill tulajdonosa. Ő a kitalálója az idei ünnepi szezon szenzációjának.
A lángosozó vezetője az összetevőket is felfedte:
- lángostészta,
- nutella,
- szárított pisztáciadarabok,
- krémes pisztáciaöntet
– ebből áll össze a legendás pisztáciás-nutellás lángos.
A tulaj nem nevezi dubaji csokisnak a lángosát
A hely tulajdonosa kiemelte: örül, hogy ennyire népszerű a lángosa, de ő nem nevezi dubaji csokisnak.
A dubaji csoki most nagyon felkapott, és a pisztácia is. Nem a csoki ihlette a lángost, mert ahhoz még más hozzávalók is kellenének, például metélt tészta. Ha nagyon szeretik dubaji csokis lángosnak hívni az emberek, akkor csak bátran, én nem így hirdetem. Ami pisztáciás-csokis, arra mostanában könnyen rámondják, hogy dubaji. De ha dubaji lángost kérnek, akkor dubaji lángosként adom oda, mert a vevőnek mindig igaza van
– magyarázta nevetve Kővári Sándor.
Eláruljuk, melyik hozzávalóval lesz igazán ropogós-foszlós a lángos
Ahogyan közismert, a tökéletes lángos tésztája könnyű, kívül ropogós, belül puha és foszlós. A titok a megfelelő liszt-hidratáció arányban és a hosszú kelesztésben rejlik. Az Origón elárultuk, hogyan lesz a lángos kellően vastag, mégis légies állagú.
Lángoskvíz: csak az igazi rajongók válaszolnak hibátlanul
A lángos az egyik legnépszerűbb magyar étel – strandok, piacok, fesztiválok kötelező étele. Ön tudja, hogy melyik a legnépszerűbb feltét, vagy mikor találták fel a lángos elődjét? Tesztelje tudását az Origo kvízjében!