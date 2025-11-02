Autósok ezrei kaphatnak bírságot egy apró hiányosság miatt

A januári rendeletmódosítás óta engedélyezett, hogy az autósok LED izzóra cseréljék a halogén lámpát, ám ez nem jelenti azt, hogy otthon, házilag bárki beszerelheti. Rendőri ellenőrzéskor kérhetik a lámpáról a papírokat, és ha hiányoznak, szabálysértési bírság lehet a vége - tájékoztat a HEOL.hu.

Miért fontos a papír a LED izzóhoz? A rendőrség ellenőrizheti

Fotó: Unsplash

Magyarországon elsőként az OSRAM kapott hivatalos engedélyt LED-es termékekre. A modern fényforrások energiatakarékosabbak, tartósabban működnek, és megfelelő beállítás mellett nem vakítják a szembejövőket – sőt, jelentősen javíthatják a látási viszonyokat.

Nem minden autóba jó ugyanaz a LED izzó

Az OSRAM közzétett egy kompatibilitási listát, amelyből kiderül, hogy melyik autótípushoz milyen LED-es izzó szükséges, illetve kell-e hozzá például:

beszerelőkeret

porvédő sapka

Canbus vagy Error canceller

A vásárolt terméken szerepelnie kell a magyarországi minősítő jelnek (H + 8 szám), valamint egy hologramos kódnak. Ezek alapján a gyártó weboldalán elvégezhető az azonosítás, majd ki kell nyomtatni a műbizonylatot, amit az autó okmányaival együtt szükséges magunknál tartani.

Szakszerelő végzi a beszerelést, ellenőrzi a lámpatest számát és kitölti az igazolást – így lehet megelőzni a rendőrségi problémákat.

Hasznos tanácsok az ünnepi forgalom előtt

A rendőrség fokozottan jelen lesz a temetők környékén Halottak napja idején, így különösen fontos, hogy minden kötelező felszerelés rendben legyen. Gyakori hiányosság az elsősegélydoboz, amely lejárati idővel is rendelkezik.

Kötelező felszerelések hiánya is drága mulatság lehet

A rendőrök bármikor ellenőrizhetik az elsősegélydobozt, az elakadásjelző háromszöget és a láthatósági mellényt, és ha valamelyik hiányzik vagy lejárt, azonnal bírság járhat érte. Súlyosabb esetben akár a rendszámot is levehetik a helyszínen.