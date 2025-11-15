Leigázta az egész mezőnyt – ez lett az idei legjobb magyar bor!

Idén ismét komoly szakmai kihívást jelentett a több napon át tartó, vakon zajló borverseny, amelyen a nemzetközi borakadémikusokból összeállított zsűri pontozta a nevezett tételeket. A legjobb magyar bor megtalálása több körös kóstolással történt: a kiemelkedő eredményt elérő borokat újrakóstolták, így állt össze a végső sorrend - tájékoztat a Mindmegette.hu.
Melyik lett a legjobb magyar bor 2025-ben?
A legnagyobb meglepetést az hozta, hogy ismét egy korábbi győztes borászat állhatott a dobogó legfelső fokára. A villányi Riczu Tamás Pincészet 2021-es Villányi Franc-ja szerezte meg az első helyet – egy olyan pincészeté, amely már 2023-ban is nyert, csak akkor egy másik borral.
A díjnyertes tételt különösen összetett gyümölcsössége teszi emlékezetessé: a piros bogyósoktól a mélyebb, sötétebb ízekig rendkívül széles aromapalettát mutat, miközben végig megőrzi eleganciáját és frissességét. A fajta természetesen magasabb savai pedig Riczu Tamás stílusában új dimenziót kapnak – vibráló, izgalmas, mégis tökéletesen arányos szerkezetet.
A második helyezett – és egyben az év legjobb fehérbora – egy tokaji furmint lett: a Harmónia Szőlőbirtok 2023-as tételével már első évjáratában áttörést ért el.
Hogyan választják ki a Top 100 bor közé jutó tételeket?
A Top 100 Magyar Bor kiadványba nevezett borok száma idén is megközelítette az ötszázat. A borversenyre bármely hazai borászat vagy kereskedés nevezhetett olyan borral, amely 2025 novemberében is elérhető a piacon.
A kóstolási folyamat több bizottságban zajlik, teljesen vakon, így a zsűri kizárólag az aromákra, a szerkezetre és a borok karakterére hagyatkozik. A legmagasabb pontszámot elérő borok egy második körben is a poharakba kerülnek, hogy végleges sorrendjuk szigorú szakmai szempontok alapján alakuljon ki.
Mitől különleges a Villányi bor?
A villányi borok évtizedek óta a magyar borkultúra zászlóvivői, de a Villányi Franc különösen kiemelt státuszt élvez. A borvidék vezető borászai hosszú évek óta dolgoznak azon, hogy ez a fajta a borvidék szimbólumává váljon és a 2025-ös győzelem is ezt a törekvést igazolja.
A siklósi, bio módon gazdálkodó Riczu Tamás Pincészet számára különösen nagy szakmai elismerés, hogy most egy olyan borral nyert, amely a teljes borvidék szakmai büszkesége. Nem sok borász mondhatja el magáról, hogy két különböző borával is első helyet szerzett, ráadásul mindössze két év különbséggel.
Hol található a világ legnagyobb borospincéje?
Kevesen tudják, hogy Európa egyik legkülönlegesebb boros látványossága Moldovában található. A világ legnagyobb borospincéje nemcsak Guinness-rekorder, hanem a borkultúra igazi szentélye is, ahol több mint kétmillió palack pihen a föld alatt.
Hazai borral hódítanak Ázsiában
A magyar vörösborok most újra reflektorfénybe kerültek Ázsiában. Egy villányi borászat olyan nemzetközi elismerést szerzett, amely megnyithatja az utat a távol-keleti piacok előtt. A szakértők szerint ez a siker nem csupán egy borászat diadala, hanem egy lehetséges fordulópont a magyar export számára is. A kelet-ázsiai borfogyasztás rohamosan nő, és a fogyasztók egyre inkább keresik a különleges, minőségi tételeket.