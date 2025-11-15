Leigázta az egész mezőnyt – ez lett az idei legjobb magyar bor!

Idén ismét komoly szakmai kihívást jelentett a több napon át tartó, vakon zajló borverseny, amelyen a nemzetközi borakadémikusokból összeállított zsűri pontozta a nevezett tételeket. A legjobb magyar bor megtalálása több körös kóstolással történt: a kiemelkedő eredményt elérő borokat újrakóstolták, így állt össze a végső sorrend - tájékoztat a Mindmegette.hu.

A legjobb magyar bor kiválasztása többnapos vakteszteken zajlott - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Melyik lett a legjobb magyar bor 2025-ben?

A legnagyobb meglepetést az hozta, hogy ismét egy korábbi győztes borászat állhatott a dobogó legfelső fokára. A villányi Riczu Tamás Pincészet 2021-es Villányi Franc-ja szerezte meg az első helyet – egy olyan pincészeté, amely már 2023-ban is nyert, csak akkor egy másik borral.

A díjnyertes tételt különösen összetett gyümölcsössége teszi emlékezetessé: a piros bogyósoktól a mélyebb, sötétebb ízekig rendkívül széles aromapalettát mutat, miközben végig megőrzi eleganciáját és frissességét. A fajta természetesen magasabb savai pedig Riczu Tamás stílusában új dimenziót kapnak – vibráló, izgalmas, mégis tökéletesen arányos szerkezetet.

A második helyezett – és egyben az év legjobb fehérbora – egy tokaji furmint lett: a Harmónia Szőlőbirtok 2023-as tételével már első évjáratában áttörést ért el.

Hogyan választják ki a Top 100 bor közé jutó tételeket?

A Top 100 Magyar Bor kiadványba nevezett borok száma idén is megközelítette az ötszázat. A borversenyre bármely hazai borászat vagy kereskedés nevezhetett olyan borral, amely 2025 novemberében is elérhető a piacon.

A kóstolási folyamat több bizottságban zajlik, teljesen vakon, így a zsűri kizárólag az aromákra, a szerkezetre és a borok karakterére hagyatkozik. A legmagasabb pontszámot elérő borok egy második körben is a poharakba kerülnek, hogy végleges sorrendjuk szigorú szakmai szempontok alapján alakuljon ki.

Mitől különleges a Villányi bor?

A villányi borok évtizedek óta a magyar borkultúra zászlóvivői, de a Villányi Franc különösen kiemelt státuszt élvez. A borvidék vezető borászai hosszú évek óta dolgoznak azon, hogy ez a fajta a borvidék szimbólumává váljon és a 2025-ös győzelem is ezt a törekvést igazolja.