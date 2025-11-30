Nagy bajban van, ha ezt a mozdulatsort nem tudja megcsinálni

A FOCUS Online cikke szerint Michèl Gleich edző egy edzésen figyelt fel egy idős nőre, aki hiába volt szellemileg teljesen friss, fizikailag már nem volt képes segítség nélkül felállni. Szerinte az, ha valaki képes megcsinálni az egyik legösszetettebb mozdulatot, döntően befolyásolja, milyen életminőségre számíthat idős korban.

Az egyik legösszetettebb mozdulatról van szó, ami idős korban árulkodó lehet

Fotó: Unsplash

Egyszerű, mégis a legösszetettebb mozdulat

A szakértők úgy tartják, hogy a földről való felállás egyszerű, mégis az egyik legösszetettebb mozdulat, amely erőt, egyensúlyt, koordinációt és mozgékonyságot igényel. Aki ezt nem tudja elvégezni, annál gyakran már korán jelentkeznek olyan tünetek, mint az izomerő csökkenése vagy a romló egyensúlyérzék, ami később elesésekhez is vezethet.

Gleich szerint jó hír, hogy mindez edzéssel visszafejleszthető, és létezik egy gyors önellenőrzés is: az úgynevezett „5 másodperces teszt”, amelyből kiderül, mennyire vagyunk veszélyben.

5 másodperces felállás-teszt

Üljön le a földre – lehet törökülésben, térdelve vagy ahogy kényelmes. Indítsa el a stoppert. Álljon fel teljesen, egyenes állásba – lehetőleg kézhasználat nélkül. Ha sikerül 5 másodpercen belül felállni, és nem kell hozzá letámasztani a kezét, térdét vagy könyökét, akkor jó állapotban van. Ha nem megy 5 másodperc alatt, vagy kapaszkodni kell, az már jelzi:

csökkenő láb- és törzserőt,

romló egyensúlyt,

merevebb csípőt és bokát,

magasabb eséskockázatot.

Mit jelent az eredmény?

0 támaszpont (nem érinti le a kezét/térdét/könyökét): kiváló funkcionális állapot.

1–2 támaszpont: közepes szint – fokozott figyelem, érdemes edzeni.

3 vagy több támaszpont, vagy a felállás nem sikerül: magas rizikó, gyengült mobilitás, érdemes szakemberhez fordulni.

Az alvásmennyiség is csökken

Ahogy idősödünk, az alvásunk mennyisége és minősége is romlik.

Megváltozott táplálkozási szokások

Az idősek életkoruk előrehaladtával csökkenteni szeretnék egyes étkezéseik adagját, ám kóros, úgynevezett időskori étvágytalanság is állhat a megváltozott életmódot tükröző táplálkozás mögött.