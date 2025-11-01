Hírlevél

időjárás

Brutális változás jön az időjárásban, mutatjuk

A hétvége folyamán maradnak a késő szeptemberi értékek, 20 celsius-fok közeli hőmérsékletekket. Azonban hétfőtől lehűlés jön, a hét közepére már csak a 15 celsius-fokos maximumok várhatóak.
időjárás lehűlés hidegfront szél változás

Hétvégén még marad a hónaphoz képest lényegesen melegebb, többnyire száraz idő, azonban hétfőtől lehűlés jön - írja a Köpönyeg.

lehűlés
Hétfőtől lehűlés jön.
Fotó: Pexels

Lehűlés jön

 

Szombat

Mindenszentek napján fátyolfelhők szűrik a napsütést, de északkeleten tartósabban borult tájak is előfordulhatnak. Eső nem lesz, a legmelegebb órákban 20–22 fokot mérhetünk.


Vasárnap

A ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.


Hétfő

Reggel, délelőtt még lehet néhol zápor, majd fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 16–17 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

 

Kedd

Változóan felhős időre van kilátás, tartósabb napsütéssel. Csapadék nem várható. Az északi szél többfelé élénk lehet. 10 és 19 fok közé melegszik a levegő.


Szerda

Változóan rétegfelhős idő ígérkezik, eső sehol sem valószínű. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hajnali minimum 1 és 9, a nappali maximum 10 és 19 fok között alakul.

Az Origo korábban már közölt egy hasonló cikket, miszerint az Időjárás: a november úgy tesz, mintha tavasz lenne… aztán jól hátba támad


 


 

 


 

 

