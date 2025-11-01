Brutális változás jön az időjárásban, mutatjuk

Hétvégén még marad a hónaphoz képest lényegesen melegebb, többnyire száraz idő, azonban hétfőtől lehűlés jön - írja a Köpönyeg.

Hétfőtől lehűlés jön.

Fotó: Pexels

Lehűlés jön

Szombat

Mindenszentek napján fátyolfelhők szűrik a napsütést, de északkeleten tartósabban borult tájak is előfordulhatnak. Eső nem lesz, a legmelegebb órákban 20–22 fokot mérhetünk.



Vasárnap

A ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.



Hétfő

Reggel, délelőtt még lehet néhol zápor, majd fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 16–17 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Kedd

Változóan felhős időre van kilátás, tartósabb napsütéssel. Csapadék nem várható. Az északi szél többfelé élénk lehet. 10 és 19 fok közé melegszik a levegő.



Szerda

Változóan rétegfelhős idő ígérkezik, eső sehol sem valószínű. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hajnali minimum 1 és 9, a nappali maximum 10 és 19 fok között alakul.

Az Origo korábban már közölt egy hasonló cikket, miszerint az Időjárás: a november úgy tesz, mintha tavasz lenne… aztán jól hátba támad











