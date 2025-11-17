Leslie Mandoki hazatért: aranylemezes mestermű a 24. Hifi Show-n

Leslie Mandoki újra hazatért, hogy autentikus helyen, az idei Hifi Show közönségével ossza meg legfrissebb alkotását.

Leslie Mandoki

Az AudioFill Szalonban levetített rövid dokumentumfilm az analóg lemez készítésének kulisszatitkaiba engedett betekintést, majd Mandoki több mint egy órás, személyes hangvételű előadáson mesélt alkotói útjáról, zenéjének filozófiájáról és inspirációiról. A közönség zsúfolásig megtöltötte a termet, sokan dedikáltatták az új aranylemezt és korábbi albumokat is.

Leslie Mandokinak a zene egyfajta híd

Az A Memory of Our Future világszerte elismerést kapott, sőt a Rock & Roll Hall of Fame is tiszteletét fejezte ki a mű és a Mandoki Soulmates több évtizedes munkássága előtt.

„A zeném mindig is híd volt Kelet és Nyugat között; híd emberek szívei, kultúrák lelkei és a társadalmak történetei között. A hangokban nincs ideológia, nincsenek előítéletek, nincsenek filozófiai határvonalak. A zene nem kér útlevelet és nem kér engedélyt, kizárólag a közönség szeretetéből táplálkozik, ami összeköti a múltat a jelennel, a generációkat egymással, a szoba magányában ülő hallgatót a világ túloldalán megszólaló zenésszel.

A dallamaim a lelkem mélyéről indulnak: a szenvedélyből, az örömből, a szeretetből, olykor a szomorúságból vagy a fájdalomból. Hiszek abban, hogy a művészet egyik legfontosabb küldetése, hogy stabil átjárókat építsen ott, ahol a világ falakat próbál emelni” – mondta Leslie Mandoki, aki októberben Németországban kapott rangos állami díjat.

A magyar származású világsztár zenekara, a nemzetközi legendákból álló Mandoki Soulmates jelenleg új zenéken, stúdiófelvételeken és egy készülő dokumentumfilmen dolgozik.