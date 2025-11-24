Leslie Mandoki visszatért Budapestre

Leslie Mandoki, a Mandoki Soulmates alapítója idén ismét Budapestre látogatott, hogy a 24. Hifi Show díszvendégeként mutassa be legújabb albumát, az A Memory of Our Future-t.

Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

A különleges kiadás borítóján egy fekete hattyú látható, amely Mandoki szerint a világunk kríziseinek szimbóluma, és az album végighallgatása után a fekete hattyú „fehérré válik”, akárcsak egy Mandoki-koncert zárása.

A zene nem kér útlevelet és nem kér engedélyt. Kizárólag a közönség szeretetéből táplálkozik, amely összeköti a múltat a jelennel és az emberek szívét egymással

– fogalmazott az új album kapcsán Leslie Mandoki, hozzátéve, hogy munkásságának alapja a bizalom: hisz abban, hogy a zene gyógyít, feloldja a magányt, és összeköti az embereket.

„Budapest visszatérés a forráshoz, amelyből mindig merítek. Amikor itthon vagyok, visszakapcsolódok a gyerekkorhoz, az emlékekhez, az első álmok tisztaságához” – hangsúlyozta a zenész. „Minden itthoni koncert számomra csendes önvizsgálat is, a hely, ahol újra rátalálok arra, hogy miért is kezdtem el zenélni. Magyarországon mindig megerősítést kapok abban, hogy a gyökereknek micsoda erejük van” – tette hozzá.

Aranylemezzel és világsikerrel ünnepelt Leslie Mandoki és a család

A Mandoki Soulmates legújabb albuma, A Memory Of Our Future ünnepélyes aranylemez-átadót kapott Budapesten, az 50 év szabadságvágy megakoncert főpróbáján. A progresszív rock és jazz fusion ötvözetét analóg eszközökkel rögzítették, világhírű stúdiók közreműködésével.

A Rock & Roll Hall of Fame a Mandoki Soulmates előtt tisztelgett

A Rock & Roll Hall of Fame méltó pompával és hangos ünnepléssel tisztelgett a Mandoki Soulmates több mint 30 éves zenei pályafutása előtt, miközben a világszerte sikeres aktuális albumát állították elismeréssel az est középpontjába: az A Memory of Our Future -t.