Hogyan lesz jó a libapecsenye? - mutatjuk

Márton-naphoz olyan szorosan kötődik a liba, mint a karácsonyhoz a halászlé. A néphagyomány szerint, aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik - írja a Teol. Honnan is ered ez a mondás? A legenda szerint nem akarta elfogadni Tours püspöki címét, és a libaólba bújt, a ludak gágogása azonban elárulta, így lett püspök a „libák segítségével”. A libahús meglehetősen drága alapanyag, azonban megmutatjuk hogyan lehet belőle ínycsiklandó ételeket készíteni.

Így lesz jó a liba!

A libamell grillezve vagy sous-vide technikával készítve szaftos és elegáns fogás.

A libacomb konfitálva omlós, ropogós bőrrel tálalva igazi ünnepi étel.

A libamáj – különösen hízott formában – pástétomként, terrine-ként vagy akár grillezve is luxusélmény.

A libazsír aranyat ér: kenhető formában sütéshez vagy libazsíros kenyérhez lilahagymával.

A nyak, szárny, zúza, szív – mind felhasználható levesekhez, pörköltekhez, alapléhez.

Íme néhány libás recept

Előételnek kiváló választás a libamáj terrine birsalmazselével. A terrine hasonlít a pástétomhoz, de gyakran rusztikusabb, darabosabb állagú étel. Levesnek nagyszeű lehet a libaleves zúzával, nyakkal és persze lúdgégetésztával, amelyet a csigatésztaként is ismerünk.

Főétel lehet a konfitált libacomb ropogós bőrrel, almás lilakáposztával és burgonyapürével, amelyhez szintén szolgált némi magyarázattal.

A konfitált hús előnye, hogy hosszabb ideig eltartható, ha a főzés után a zsírral légmentesen lefedik. A konfitált hús rilette-ként is felhasználható. Ennek módja, hogy az elkészült húst szálakra szedik, majd libazsírral fűszerekkel keverik, hogy kenhető állagot kapjon, hűtve, üvegben tárolható, előételként, pirítósra kenve tálalható, vagy akár savanyúsággal, lilahagymával friss kenyérre kenve is kitűnő.

Libamáj crème brûlée

Ez egy klasszikus francia desszert sós, luxus változata, amelyben a libamáj krémes textúrája találkozik a karamellizált cukor roppanós rétegével.

Libamáj crème brûlée elkészítése lépésről lépésre

Hozzávalók (4 adaghoz)

200 g libamáj (friss vagy konfitált)

2 dl tejszín (30%)

1 dl tej

2 tojássárgája

só, fehér bors ízlés szerint

1-2 cl tokaji aszú vagy konyak (opcionális)

nádcukor vagy barna cukor a tetejére

1. Libamáj előkészítése