Hogyan lesz jó a libapecsenye? - mutatjuk

Márton-naphoz olyan szorosan kötődik a liba, mint a karácsonyhoz a halászlé. A néphagyomány szerint, aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik. Honnan is ered ez a mondás? A legenda szerint nem akarta elfogadni Tours püspöki címét, és a libaólba bújt, a ludak gágogása azonban elárulta, így lett püspök a „libák segítségével". A libahús meglehetősen drága alapanyag, azonban megmutatjuk hogyan lehet belőle ínycsiklandó ételeket készíteni.
Így lesz jó a liba!
- A libamell grillezve vagy sous-vide technikával készítve szaftos és elegáns fogás.
- A libacomb konfitálva omlós, ropogós bőrrel tálalva igazi ünnepi étel.
- A libamáj – különösen hízott formában – pástétomként, terrine-ként vagy akár grillezve is luxusélmény.
- A libazsír aranyat ér: kenhető formában sütéshez vagy libazsíros kenyérhez lilahagymával.
- A nyak, szárny, zúza, szív – mind felhasználható levesekhez, pörköltekhez, alapléhez.
Íme néhány libás recept
Előételnek kiváló választás a libamáj terrine birsalmazselével. A terrine hasonlít a pástétomhoz, de gyakran rusztikusabb, darabosabb állagú étel. Levesnek nagyszeű lehet a libaleves zúzával, nyakkal és persze lúdgégetésztával, amelyet a csigatésztaként is ismerünk.
Főétel lehet a konfitált libacomb ropogós bőrrel, almás lilakáposztával és burgonyapürével, amelyhez szintén szolgált némi magyarázattal.
A konfitált hús előnye, hogy hosszabb ideig eltartható, ha a főzés után a zsírral légmentesen lefedik. A konfitált hús rilette-ként is felhasználható. Ennek módja, hogy az elkészült húst szálakra szedik, majd libazsírral fűszerekkel keverik, hogy kenhető állagot kapjon, hűtve, üvegben tárolható, előételként, pirítósra kenve tálalható, vagy akár savanyúsággal, lilahagymával friss kenyérre kenve is kitűnő.
Libamáj crème brûlée
Ez egy klasszikus francia desszert sós, luxus változata, amelyben a libamáj krémes textúrája találkozik a karamellizált cukor roppanós rétegével.
Libamáj crème brûlée elkészítése lépésről lépésre
Hozzávalók (4 adaghoz)
- 200 g libamáj (friss vagy konfitált)
- 2 dl tejszín (30%)
- 1 dl tej
- 2 tojássárgája
- só, fehér bors ízlés szerint
- 1-2 cl tokaji aszú vagy konyak (opcionális)
- nádcukor vagy barna cukor a tetejére
1. Libamáj előkészítése
Tisztítsd meg az erektől, sózd és borsozd.
2. Krémalap készítése
A libamájat turmixold össze a tejszínnel, tejjel, tojássárgájával és az ízesítőkkel. Ízlés szerint adható hozzá egy kevés tokaji aszú vagy konyak.
3. Sütés
A krémet szűrd át finom szitán, majd öntsd kis ramekin formákba. Helyezd őket egy tepsibe, és önts köréjük vizet (vízfürdő). Süsd 100-110 Celsius-fokon körülbelül 40-50 percig, amíg a krém megdermed, de még remegős.
4. Hűtés
Vedd ki a sütőből, hagyd kihűlni, majd tedd hűtőbe legalább 4 órára.
5. Karamellizálás
Tálalás előtt szórd meg a tetejét nádcukorral vagy barna cukorral. Kézi karamellizáló pisztollyal (vagy grill alatt) karamellizáld ropogósra.
Libapecsenye elkészítése
1. Készítsd elő a húst. Vágd le a bőrét, de vigyázz mert a liba bőre vastag és zsíros. Fűszerezésül sózd, borsozd, dörzsölj bele majorannát és fokhagymát.
2. Alacsony hőfokon, 120-130 Celsius-fokon süsd 2-3 órán át, lefedve vagy fóliával letakarva.Ettől a hús omlós lesz. A kisült libazsírt tedd külön. Még hasznos lesz.
3. Az utolsó 20-30 percben emeld a hőmérsékletet 200-220 Celsius-fokra, és süsd fólia nélkül, hogy a bőr ropogósra piruljon. A saját zsírjával locsolva még szebb lesz a színe és íze.
4. Tálalás
Köretnek kiváló választás lehet az almás lilakáposzta, vajas burgonyapüré, sült burgonya libazsírban, párolt savanyú káposzta. Azonban ha kreatívak szeretnénk lenni, akkor megbolondíthatjuk sütőtök gratinnal, zellerpürével vagy paszternákpürével, grillezett gyökérzöldségekkel, vagy lencsesaláta balzsamecettel.
Milyen bort válasszunk
A libához inkább a gyümölcsös, közepesen testes vörösborok vagy karakteres fehérborok illenek. Igyekezzünk ennek figyelembevételével kiválasztani a legmegfelelőbbet. A menü zárásaként lúdlábtortát javaslunk, amely csokoládés piskótaalappal, trüffelkrémmel vagy párizsi krémmel, meggyel és csokoládébevonattal készül.