Óriási tömeg a Lidlben, holnap indul az év legjobban várt akciója

Rendkívüli!

fa játékkonyha

A Lidl újra elérhetővé tette azt a terméket, ami tavaly karácsonykor pillanatok alatt elfogyott. A Lupilu fa játékkonyha 2024-ben is hatalmas siker volt, és idén sem maradhat ki az akciós kínálatból.
fa játékkonyha

A Lupilu fa játékkonyha a Lidl egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándéka, amely 2024-ben is rekordgyorsasággal fogyott el az üzletek polcairól. A játékkonyha valódi fából készült, stabil szerkezetű, és háromféle magasságban (97, 101 vagy 103 cm) állítható – írja a BEOL.

A Lidl-ben kapható Lupilu fa játékkonyha, a karácsonyi slágertermék, fény- és hanghatásokkal.
A Lidl-ben kapható Lupilu fa játékkonyha, a karácsonyi slágertermék, fény- és hanghatásokkal Fotó:Lidl.hu

A hátoldalán mágnes- és krétatábla található, valamint számos izgalmas funkcióval látták el:

  • páraelszívó LED-világítással és hangeffekttel,
  • beépített mikrohullámú sütő, világító sütő,
  • hűtőszekrény jégkockakészítővel,
  • mosogató elfordítható csappal,
  • serpenyő és gőzfunkciós edény,
  • kötény, konyharuha és sütőkesztyű.

A Lupilu fa játékkonyha mérete kb. 66×100×30 centiméter, és már elemeket is tartalmaz a szett. Az ár idén mindössze 22 222 forint, amiért garantáltan megindul majd a roham a Lidl üzletekben.

Az akció november 13-tól indul, a készlet erejéig.

Miért ilyen népszerű a Lupilu fa játékkonyha?

A szülők imádják, mert biztonságos, tartós és kreatív játék, a gyerekek pedig órákig eljátszanak vele. A Lupilu fa játékkonyha nemcsak szórakoztat, hanem fejleszti a gyerekek képzelőerejét, finommotoros készségeit és szerepjátékos fantáziáját.

