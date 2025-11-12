Óriási tömeg a Lidlben, holnap indul az év legjobban várt akciója

A Lupilu fa játékkonyha a Lidl egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándéka, amely 2024-ben is rekordgyorsasággal fogyott el az üzletek polcairól. A játékkonyha valódi fából készült, stabil szerkezetű, és háromféle magasságban (97, 101 vagy 103 cm) állítható – írja a BEOL.

A Lidl-ben kapható Lupilu fa játékkonyha, a karácsonyi slágertermék, fény- és hanghatásokkal Fotó:Lidl.hu

A hátoldalán mágnes- és krétatábla található, valamint számos izgalmas funkcióval látták el:

páraelszívó LED-világítással és hangeffekttel,

beépített mikrohullámú sütő, világító sütő,

hűtőszekrény jégkockakészítővel,

mosogató elfordítható csappal,

serpenyő és gőzfunkciós edény,

kötény, konyharuha és sütőkesztyű.

A Lupilu fa játékkonyha mérete kb. 66×100×30 centiméter, és már elemeket is tartalmaz a szett. Az ár idén mindössze 22 222 forint, amiért garantáltan megindul majd a roham a Lidl üzletekben.

Az akció november 13-tól indul, a készlet erejéig.

Miért ilyen népszerű a Lupilu fa játékkonyha?

A szülők imádják, mert biztonságos, tartós és kreatív játék, a gyerekek pedig órákig eljátszanak vele. A Lupilu fa játékkonyha nemcsak szórakoztat, hanem fejleszti a gyerekek képzelőerejét, finommotoros készségeit és szerepjátékos fantáziáját.

Újra előrendelhető a Lidl és a Tisza Cipő közös sneakere

A nagy érdeklődésre való tekintettel újra elérhető a Lidl Magyarország és a Tisza Cipő közös fejlesztésű sportcipője. A nagy sikerű modell november 10-től előrendelhető a Lidl Plus alkalmazásban, kizárólag online - és csak rövid ideig.

Nagy zárva tartást jelentett be a Lidl; mutatjuk, mikor lesz

Fontos bejelentést tett a Lidl Magyarország az idei karácsonyra vonatkozóan. A bejelentés szerint a Lidl folytatja a 2023-ban elindított kezdeményezését, ami szerint december 24-én, szenteste napján áruházai országszerte zárva lesznek.