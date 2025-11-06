Magyar mérnöki bravúr – villámgyors hídépítés az M1-es autópályán

Az éj leple alatt különös látvány fogadta azokat, akik az M1 autópálya 44–46. kilométerszelvénye környékén autóztak: reflektorok fénye ragyogta be a munkaterületet, miközben a szakemberek óriási daruk segítségével milliméteres pontossággal illesztették helyükre az új híd elemeit a bővítési munkák során.

Így emelték be az M1 autópálya új hídelemeit

Fotó: MKIF

A beemelt gerendák egyenként 36 tonnát nyomtak, s ezek mozgatása igazi mérnöki bravúrnak számít, még a rutinos kivitelezők körében is – írja a Feol.

Hajnalban már járható volt az M1 autópálya

A munkálatok idejére teljes útzár lépett életbe, de a korlátozás rövidebb ideig tartott, mint bárki remélte: a tervezettnél jóval hamarabb sikerült befejezni a műveletet, így az autósok már hajnalban újra használhatták a sztrádát.

A következő napokban a munkálatok folytatódnak, ezért az éjszakai órákban időszakos forgalomkorlátozásokra lehet számítani.

A mostani hídépítés nemcsak az M1-es autópálya forgalmát teszi majd gördülékenyebbé, hanem jól példázza, milyen hatékonyan zajlanak ma már az országos közlekedési fejlesztések.

