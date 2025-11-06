Hírlevél

M1 autópálya

Magyar mérnöki bravúr – villámgyors hídépítés az M1-es autópályán

Rekordidő alatt, mindössze egyetlen éjszakán emelték be az új híd első elemeit Óbarok térségében a bővülő sztrádán. Az M1 autópálya bővülő szakaszán dolgozó szakemberek a 44–46. kilométerszelvény között végezték a munkát, amelyet eredetileg két éjszakára terveztek, ám a precíz szervezésnek köszönhetően már hajnalra elkészültek a beemeléssel.
Az éj leple alatt különös látvány fogadta azokat, akik az M1 autópálya 44–46. kilométerszelvénye környékén autóztak: reflektorok fénye ragyogta be a munkaterületet, miközben a szakemberek óriási daruk segítségével milliméteres pontossággal illesztették helyükre az új híd elemeit a bővítési munkák során.

M1 autópálya
Így emelték be az M1 autópálya új hídelemeit
Fotó: MKIF

A beemelt gerendák egyenként 36 tonnát nyomtak, s ezek mozgatása igazi mérnöki bravúrnak számít, még a rutinos kivitelezők körében is – írja a Feol.

Hajnalban már járható volt az M1 autópálya

A munkálatok idejére teljes útzár lépett életbe, de a korlátozás rövidebb ideig tartott, mint bárki remélte: a tervezettnél jóval hamarabb sikerült befejezni a műveletet, így az autósok már hajnalban újra használhatták a sztrádát. 

A következő napokban a munkálatok folytatódnak, ezért az éjszakai órákban időszakos forgalomkorlátozásokra lehet számítani.

A mostani hídépítés nemcsak az M1-es autópálya forgalmát teszi majd gördülékenyebbé, hanem jól példázza, milyen hatékonyan zajlanak ma már az országos közlekedési fejlesztések.

A hídépítés látványos képeit a Feol oldalán találja.

 

