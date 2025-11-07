Új otthonra talált a Maarif iskola

A budapesti Hernád utcába költözött a török alapítású Maarif-iskola: a kéttannyelvű általános iskola és gimnázium legújabb otthona 6500 négyzetméteren kapott helyet, ahol modern tantermek, digitális eszközök és közösségi terek segítik a tanulást.
Az intézmény célja, hogy a magyar és török értékek találkozásának színterévé váljon, miközben a diákok nemzetközi szintű oktatásban részesülnek. A megújult épületben okostáblás tantermek, informatikai és robotikai műhelyek, valamint sport- és közösségi terek is szerepelnek a kínálatban.
Mit kínál a Maarif iskola új épülete?
- Korszerű laborok, robotika- és informatikatermek, valamint digitális okostáblás tantermek a 21. századi oktatás szolgálatában.
- Kéttannyelvű oktatás magyar-angol nyelven, nemzetközi szemlélettel, több nemzetiségű diákközösséggel.
- Közösségi terek, tornaterem és könyvtár – a tanuláson túl a személyes fejlődést és közösségi életet is támogatja.
Az új épület ünnepélyes megnyitása új fejezetet jelent az intézmény életében: a múlt értékeit megőrizve, modern környezetben kínál lehetőséget a jövő értelmiségének.