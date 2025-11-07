Hírlevél

Maarif-iskola

Új otthonra talált a Maarif iskola

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Modern tanulási környezet várja a diákokat. A Maarif iskola a Hernád utcába költözött.
A budapesti Hernád utcába költözött a török alapítású Maarif-iskola: a kéttannyelvű általános iskola és gimnázium legújabb otthona 6500 négyzetméteren kapott helyet, ahol modern tantermek, digitális eszközök és közösségi terek segítik a tanulást. 

Maarif iskola új épületbe költözik
Mustafa Dillioğlu, a Maarif Iskolák magyarországi főigazgatója.

Az intézmény célja, hogy a magyar és török értékek találkozásának színterévé váljon, miközben a diákok nemzetközi szintű oktatásban részesülnek. A megújult épületben okostáblás tantermek, informatikai és robotikai műhelyek, valamint sport- és közösségi terek is szerepelnek a kínálatban. 

Mit kínál a Maarif iskola új épülete?

  • Korszerű laborok, robotika- és informatikatermek, valamint digitális okostáblás tantermek a 21. századi oktatás szolgálatában. 
  • Kéttannyelvű oktatás magyar-angol nyelven, nemzetközi szemlélettel, több nemzetiségű diákközösséggel. 
  • Közösségi terek, tornaterem és könyvtár – a tanuláson túl a személyes fejlődést és közösségi életet is támogatja. 

Az új épület ünnepélyes megnyitása új fejezetet jelent az intézmény életében: a múlt értékeit megőrizve, modern környezetben kínál lehetőséget a jövő értelmiségének.

 

