Új otthonra talált a Maarif iskola

A budapesti Hernád utcába költözött a török alapítású Maarif-iskola: a kéttannyelvű általános iskola és gimnázium legújabb otthona 6500 négyzetméteren kapott helyet, ahol modern tantermek, digitális eszközök és közösségi terek segítik a tanulást.

Mustafa Dillioğlu, a Maarif Iskolák magyarországi főigazgatója.

Az intézmény célja, hogy a magyar és török értékek találkozásának színterévé váljon, miközben a diákok nemzetközi szintű oktatásban részesülnek. A megújult épületben okostáblás tantermek, informatikai és robotikai műhelyek, valamint sport- és közösségi terek is szerepelnek a kínálatban.

Mit kínál a Maarif iskola új épülete?

Korszerű laborok, robotika- és informatikatermek, valamint digitális okostáblás tantermek a 21. századi oktatás szolgálatában.

Kéttannyelvű oktatás magyar-angol nyelven, nemzetközi szemlélettel, több nemzetiségű diákközösséggel.

Közösségi terek, tornaterem és könyvtár – a tanuláson túl a személyes fejlődést és közösségi életet is támogatja.

Az új épület ünnepélyes megnyitása új fejezetet jelent az intézmény életében: a múlt értékeit megőrizve, modern környezetben kínál lehetőséget a jövő értelmiségének.