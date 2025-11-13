Különleges nap a mai – mutatjuk, miért!

Ezen a napon arra is emlékezünk, mennyi kultúrát és történelmet hordoz minden egyes szavunk. A magyar nyelv megőrzése és ápolása közös felelősségünk, hiszen identitásunk egyik legerősebb alapja.

1844. november 13-án lett a magyar nyelv Magyarország hivatalos nyelve.

Fotó: Pinterest

A magyar nyelv napja: miért éppen november 13?

A magyar nyelv napját november 13-án ünnepeljük, ugyanis ezen a napon vált hivatalossá a magyar nyelv a törvényhozásban. 1844. november 13-án fogadta el az országgyűlés azt a jelentős törvényt, amely kimondta, hogy a latin helyett a magyar lesz a magyar állam hivatalos nyelve. Ez hatalmas lépés volt a nemzeti önazonosság, a kultúra és az anyanyelv megbecsülése felé, hiszen a nyelvhasználat akkor vált valódi közéleti tényezővé.

A napot 2011-ben tette hivatalos emléknappá az Országgyűlés, hogy minden évben felhívja a figyelmet a magyar nyelv értékeire, múltjára és megőrzésének fontosságára

– írja az Anyanyelvápolók Szövetsége.

Betiltották, megújították, küzdöttek a magyar nyelvért

Az uráli nyelvcsaládhoz tartozó magyar nyelv írásbelisége a 11. századtól folyamatos, az első magyar nyelvű szórványemlék az 1055-ös Tihanyi alapítólevélben található, a legkorábbi összefüggő nyelvemlék a 12. század végéről származó Halotti beszéd, mindkettő latin nyelvű kódexben maradt meg. A magyar írásbeliség tehát a 11. századtól folyamatosan jelen volt, de a latin és a német nyelvek voltak évszázadokon át az ügyintézés és az oktatás nyelvei.

A 18-19. században a nyelvújítási mozgalom – élén például Kazinczy Ferenc-cel – célul tűzte ki a magyar nyelv modern tudományos és hivatalos nyelvvé tételét.

Az 1843-1844-es országgyűlés egyik fő témája a nemzeti nyelv jogainak erősítése volt. A rendek 1844. június 20-án végzésben mondták ki, hogy az országgyűlés minden tagja magyarul köteles felszólalni, és amikor ezután a horvát küldöttek az addigi szokás szerint latinul mondták el beszédüket, hatalmas felháborodás tört ki. A királyi udvar és a diéta többszöri üzenetváltása után a június 20-i döntést visszavonták, V. Ferdinánd pedig a nemzet akarata előtt meghajolva november 13-án szentesítette az 1844:II. törvénycikket a magyar nyelv és nemzetiségről. A jogszabály értelmében minden törvényt magyarul kell alkotni, az országgyűlés munkája magyar nyelven folyik, a hivatalok az ország teljes területén magyarul kötelesek az ügyeket intézni, az iskolákban magyar nyelven folyik az oktatás. A törvény megszületése a reformkor egyik legnagyobb győzelme volt, még úgy is, hogy a szabadságharc leverése után, 1849-től az októberi diploma 1860-as kiadásáig ismét a német lett a hivatali ügyintézés nyelve.