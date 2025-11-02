Adatbotrány! 200 ezer magyar adata került ki a netre Magyar Péternek hála

Hatalmas adatbázis jelent meg a LeakBase oldalán, 200 000 névvel, e-mail címmel, lakcímmel, felhasználónévvel és telefonszámmal.
Több elemzés, technológiai fórum és felhasználói visszajelzés is arról árulkodik, hogy az információk valósak, és a Tisza Világ alkalmazásból szivároghattak ki – tájékoztat a Magyar Nemzet.
Sokan saját vagy ismerős adataira ismertek rá.
Egy kommentelő kétségbeesetten írta:
Már tényleg SENKIBEN nem lehet megbízni?!
Magyar Péter mozgalmánál nem először történik hasonló adatbotrány
Októberben már kiszivárgott 20 ezer felhasználó adata, amelyről később kiderült, hogy hiteles volt.
A párt vezetői akkor azt állították:
- manipulált adatbázisról van szó
- „összehangolt titkosszolgálati akció” zajlik
- egy „beépített embert” távolítottak el a rendszerből
Ennek ellenére a szivárgás folytatódott, és nagyjából
Kockázatos háttér: külföldi hozzáférés lehetősége személyes adatokhoz
Felháborodást keltett az a feltételezés is, hogy az app fejlesztésében ukrán szakemberek is részt vehettek.
Így a kiszivárgott információk akár külföldi kezekbe is kerülhettek — ez pedig nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.
A jelenlegi botrány tovább erősítheti a bizalmi válságot Magyar Péter Tisza pártjával szemben, különösen azok körében, akik a kezdetektől támogatták a mozgalmat.