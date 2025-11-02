Adatbotrány! 200 ezer magyar adata került ki a netre Magyar Péternek hála

Hírlevél

Óriási adatvédelmi botrány robbant ki ismét. Magyar Péter pártja és a Tisza Világ alkalmazás a hírek szerint újabb, mintegy kétszázezer fő személyes adatait kezelhette felelőtlenül, így kerülhettek nyilvánosságra a világhálón. A lista tartalma alapján szakértők úgy vélik, a kiszivárgás a Tisza Világ applikációból érkezhetett — ismét kérdések vetődnek fel az adatbiztonsággal kapcsolatban.
Tisza VilágTisza PártMagyar Péreradatbotrány

Hatalmas adatbázis jelent meg a LeakBase oldalán, 200 000 névvel, e-mail címmel, lakcímmel, felhasználónévvel és telefonszámmal.
Több elemzés, technológiai fórum és felhasználói visszajelzés is arról árulkodik, hogy az információk valósak, és a Tisza Világ alkalmazásból szivároghattak ki – tájékoztat a Magyar Nemzet.

Magyar Péter - Peter Magyar, leader of the Tisza Party, speaks at the memorial of the Tisza Party on the 69th anniversary of the breakout of the Hungarian Revolution of 1965, in Budapest, Hungary, on October 23, 2025. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Hatalmas botrány Magyar Péter körül
Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto / AFP

Sokan saját vagy ismerős adataira ismertek rá.
Egy kommentelő kétségbeesetten írta:

Már tényleg SENKIBEN nem lehet megbízni?!

Magyar Péter mozgalmánál nem először történik hasonló adatbotrány

Októberben már kiszivárgott 20 ezer felhasználó adata, amelyről később kiderült, hogy hiteles volt.

A párt vezetői akkor azt állították:

  • manipulált adatbázisról van szó
  • „összehangolt titkosszolgálati akció” zajlik
  • egy „beépített embert” távolítottak el a rendszerből

Ennek ellenére a szivárgás folytatódott, és nagyjából 

30 ezer felhasználó törölte magát az alkalmazásból.

Kockázatos háttér: külföldi hozzáférés lehetősége személyes adatokhoz

Felháborodást keltett az a feltételezés is, hogy az app fejlesztésében ukrán szakemberek is részt vehettek.
Így a kiszivárgott információk akár külföldi kezekbe is kerülhettek — ez pedig nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

A jelenlegi botrány tovább erősítheti a bizalmi válságot Magyar Péter Tisza pártjával szemben, különösen azok körében, akik a kezdetektől támogatták a mozgalmat.

 

