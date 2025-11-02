Adatbotrány! 200 ezer magyar adata került ki a netre Magyar Péternek hála

Hatalmas adatbázis jelent meg a LeakBase oldalán, 200 000 névvel, e-mail címmel, lakcímmel, felhasználónévvel és telefonszámmal.

Több elemzés, technológiai fórum és felhasználói visszajelzés is arról árulkodik, hogy az információk valósak, és a Tisza Világ alkalmazásból szivároghattak ki – tájékoztat a Magyar Nemzet.

Hatalmas botrány Magyar Péter körül

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto / AFP

Sokan saját vagy ismerős adataira ismertek rá.

Egy kommentelő kétségbeesetten írta:

Már tényleg SENKIBEN nem lehet megbízni?!

Magyar Péter mozgalmánál nem először történik hasonló adatbotrány

Októberben már kiszivárgott 20 ezer felhasználó adata, amelyről később kiderült, hogy hiteles volt.

A párt vezetői akkor azt állították:

manipulált adatbázisról van szó

„összehangolt titkosszolgálati akció” zajlik

egy „beépített embert” távolítottak el a rendszerből

Ennek ellenére a szivárgás folytatódott, és nagyjából

Kockázatos háttér: külföldi hozzáférés lehetősége személyes adatokhoz

Felháborodást keltett az a feltételezés is, hogy az app fejlesztésében ukrán szakemberek is részt vehettek.

Így a kiszivárgott információk akár külföldi kezekbe is kerülhettek — ez pedig nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

A jelenlegi botrány tovább erősítheti a bizalmi válságot Magyar Péter Tisza pártjával szemben, különösen azok körében, akik a kezdetektől támogatták a mozgalmat.