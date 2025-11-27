Kamu-előválasztás: Magyar Péter megint lopott?

Magyar Péter és a Tisza végre kiizzadott magából 309 képviselőjelölt-jelöltet. Sokáig vajúdtak a hegyek.. végül egeret szültek? De ez csak az aktuális belpolitikai téma. A sehol másutt nem látható videók mellett ma a Hobbista-csapat egy olyan, az egész világ számára fontos, Amerikával és a Vatikánnal kapcsolatos nemzetközi eseményt is elemez, amivel a magyarországi média szintén nem foglalkozott.

Kanadában palesztin, Londonban pakisztáni zászló lobog fontos középületeken. A nyugaton élő iszlám prédikátorok már kicsit sem titkolják, hogy meg akarnak minket hódítani. De azért egy darab szalonna látványától elsírják magukat. Tényleg, Nem vicc, megnézhetjük a videóban.

A reményt pedig a műsor végén ezúttal a lengyel köztársasági elnök hozza el…

