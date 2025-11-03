Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos

Kaszás Nikolettet sem keresték ennyien, léptek a rendőrök a miskolci asszony ügyében

Magyar Péter

Durva veszekedések vannak Magyar Péter és fontos háttérembere között

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pattanásig feszült a helyzet Magyar Péter pártelnök és a Tisza Párt januárban igazolt kampányfőnöke, Tóth Péter között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterapplikációkampányfőnök

Egyre mélyebb szakadék húzódik Magyar Péter pártelnök és Tóth Péter kampányfőnök között a Tisza Pártban. A XIII. kerületi szocialista polgármester, Tóth József fia januárban csatlakozott Magyar Péter háttérmunkásaihoz, miután több, sikeres kampányt vezetett már édesapja és Kész Zoltán számára.

Tisza Párt, TiszaPárt, Magyar Péter, MagyarPéter, október 23, Hősök tere
Magyar Péter - Fotó: Csudai Sándor

Magyar Péter és az egyszemélyes párt

A Nyugati Fény információi szerint a kampányban dolgozók közül sokan úgy érzik, hogy Magyar Péter kezdi elveszteni a józan ítélőképességét és hibát hibára halmoz. Az elégedetlenkedők fő problémája, hogy Magyar nem engedi szerepelni a párttársait, de nem is hallgat az őt körülvevő szakemberek tanácsaira. 

A kontrollmániásnak tartott pártelnök már eddig is több veszekedést szült a kampánycsapatban, a vitákban pedig lekezelően beszél a munkatársaival.

 A lap információi szerint az ilyen feszültségek többször is durva veszekedést produkáltak Magyar és Tóth között és egyre valószínűbb, hogy Tóth Péter hamarosan elhagyja a süllyedő hajót, amelynek kapitánya "elszabadult hajóágyúként" viselkedik.

Magyar Péternek mostanában a Tisza Párt applikációja miatt is fájhat a feje, belső lázadás van a párton belül az app miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!