Durva veszekedések vannak Magyar Péter és fontos háttérembere között

Egyre mélyebb szakadék húzódik Magyar Péter pártelnök és Tóth Péter kampányfőnök között a Tisza Pártban. A XIII. kerületi szocialista polgármester, Tóth József fia januárban csatlakozott Magyar Péter háttérmunkásaihoz, miután több, sikeres kampányt vezetett már édesapja és Kész Zoltán számára.

Magyar Péter - Fotó: Csudai Sándor

Magyar Péter és az egyszemélyes párt

A Nyugati Fény információi szerint a kampányban dolgozók közül sokan úgy érzik, hogy Magyar Péter kezdi elveszteni a józan ítélőképességét és hibát hibára halmoz. Az elégedetlenkedők fő problémája, hogy Magyar nem engedi szerepelni a párttársait, de nem is hallgat az őt körülvevő szakemberek tanácsaira.

A kontrollmániásnak tartott pártelnök már eddig is több veszekedést szült a kampánycsapatban, a vitákban pedig lekezelően beszél a munkatársaival.

A lap információi szerint az ilyen feszültségek többször is durva veszekedést produkáltak Magyar és Tóth között és egyre valószínűbb, hogy Tóth Péter hamarosan elhagyja a süllyedő hajót, amelynek kapitánya "elszabadult hajóágyúként" viselkedik.

Magyar Péternek mostanában a Tisza Párt applikációja miatt is fájhat a feje, belső lázadás van a párton belül az app miatt.