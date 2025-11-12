Harminc fesztivál sorsa forog kockán — a Magyar Teátrumi Társaság nagy terveket jelentett be!

A Magyar Teátrumi Társaság (MTT) november 10-én tartotta őszi közgyűlését, ahol a fő téma a színházi élet szakmai összefogása volt. Az eseményen kiemelt figyelmet kapott a Magyar Színházi Társasággal való együttműködés újraindítása, amely hosszú idő után teremtett ismét közös platformot a két szervezet között.

Vidnyánszky Attila a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlésén, ahol új tagokat köszöntöttek és közös célokat fogalmaztak meg a magyar színházi élet jövőjéért. — Fotó: Magyar Teátrumi Társaság



A vezetők hangsúlyozták: az egységes színházi képviselethez nélkülözhetetlen a folyamatos kommunikáció és a közös fellépés.

A színészképzés minősége és a kulturális támogatás jövője a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlésén

Az MTT tagjai aggodalmukat fejezték ki az egyre szaporodó színészképzések miatt, kiemelve, hogy a mennyiségi növekedés nem mehet a minőség rovására. Hangsúlyozták: szükséges a felsőoktatási intézményekkel való párbeszéd, hiszen a pályakezdők elhelyezkedése az egész szakma jövőjét befolyásolja.

A túlzott tömegesítés — ahogy fogalmaztak — hosszú távon komoly kihívásokat jelenthet a színházi pálya fenntarthatóságában.

A közgyűlésen szó esett a művészeti fesztiválok támogatásáról is. Az MTT és az MSZT közel harminc fesztivál támogatására tett javaslatot, hogy létrejöjjön egy stabil, kiszámítható kulturális finanszírozási rendszer, amely nemcsak a fesztiválok működését segíti, hanem a magyar kulturális sokszínűséget is védi.

A két társaság közös álláspontja szerint a készülő művészeti életpálya modell csak széles körű szakmai egyeztetés után valósulhat meg. A Magyar Művészeti Akadémia javaslata jelenleg még nem végleges, ezért az MTT és az MSZT külön munkacsoportokat hoz létre, hogy a rendszer valóban a művészek érdekeit szolgálja.

A közgyűlésen bemutatták a Németh Antal Idős Színész Támogató Alapítványt, amely az idős művészek méltó támogatását célozza. Az alapítvány indulását 75 millió forintos támogatás segíti, amit Hankó Balázs miniszter biztosított.

Emellett a Déryné Program új, „Ne bánts világ” kampánya is elindult, amely az iskolai bántalmazás és a cyberbullying elleni érzékenyítő színházi programot visz 25 oktatási intézménybe.

A Magyar Teátrumi Társaság két új taggal bővült: a Vidéki Független Színházi Szövetséggel és a Várudvari Nyári Színház Szigligettel.

Vidnyánszky Attila elnök köszönetet mondott Seregi Zoltánnak, a Békéscsabai Jókai Színház leköszönő igazgatójának több évtizedes elhivatott munkájáért.

Az esemény így nemcsak szakmai, hanem emberi összetartozásról is tanúbizonyságot tett.