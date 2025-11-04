Hírlevél

Margit híd

A Margit híd felrobbantása – Budapest háborús tragédiája 1944-ben

1944. őszén a II. világháború pusztítása már Budapestet is elérte. A Margit híd felrobbantása a főváros egyik legsúlyosabb civil tragédiáját okozta, amely máig emlékeztet az értelmetlen rombolás borzalmára.
Margit híd

A Margit híd a kor egyik legfontosabb közúti átkelője volt. A német hadsereg már azelőtt hozzálátott Budapest hídjainak aláaknázásához, hogy a front elérte volna a várost: stratégiai céljuk az volt, hogy a szovjet csapatok előrenyomulását megakadályozzák. A város ostroma egyre közeledett, a bombázások erősödtek – a hidak sorsa megpecsételődött.

a lerombolt Margit híd a pesti alsó rakpartról nézve.
1945. a lerombolt Margit híd a pesti alsó rakpartról nézve
Fotó: Fortepan / Fortepan

A híd szerkezete és jelentősége a háború előtt

A Margit híd 1935–1937 között jelentős bővítésen esett át, hogy elbírja a növekvő forgalmat. A dél felé való kiszélesítéssel és új főtartók beépítésével a korszak egyik legmodernebb dunai hídja lett. Fővárosi életvonal volt: villamosvonal, jármű- és gyalogosforgalom kötötte össze Budát és Pestet.

Margit híd – a végzetes robbanás napja

1944. november 4-én, kora délután – forgalom alatt – történt a tragédia. A pesti parthoz legközelebb eső szerkezeti nyílásban felrobbantak a töltetek, és a híd több szakasza a Dunába zuhant. A robbanás ereje dominószerűen döntötte le az egymás melletti íveket.

Borzalmas következmények

  • Villamos és járművek zuhantak a jeges vízbe
  • Százak vesztették életüket – a kutatók 100–600 közé teszik az áldozatok számát
  • 40 német utász is meghalt, akik a robbantáshoz készítették elő a hidat
  • A mentés hősi munka volt: a csónakosok azonnal a helyszínre siettek, a Bihar gőzös önmagában 70 túlélőt húzott ki a folyóból

A tragédiát napokig elhallgatták: a nyilas hatalomátvétel propagandája mindennél fontosabb volt.

a lerombolt Margit híd 1944. november 4-én
A lerombolt Margit híd 1944. november 4-én
Fotó: Fortepan / Fortepan/Album050

Baleset vagy robbantás? – A máig fennmaradó kérdés

A német hadsereg szerint a detonációt egy gázcsőből szivárgó gáz okozta, amelyet egy cigaretta vagy gyufa gyújtott be – így „balesetként” állították be az esetet.
Ám a mai történészek túlnyomó része úgy véli: ez igenis robbantás volt, rosszul időzítve vagy hibásan kivitelezve.

A teljes pusztítás: a budai oldal sem menekült

1945. január 18-án a még álló részeket is felrobbantották – teljesen értelmetlenül. Ekkor már a szovjetek körbezárták Budapestet, a hidak megsemmisítése semmit nem lassított a harcokon.

a lerombolt Margit híd budai hídfője
A lerombolt Margit híd budai hídfője
Fotó: Fortepan / Bujdosó Géza

Újjászületés romokból

A romos pilléreken ideiglenes gázhidat építettek, hogy biztosítsák a városi gázellátást.
Az eredetihez hasonló, de szélesebb híd az alábbi ütemben készülhetett el:

  • 1947.: a déli rész átadása
  • 1948. augusztus: a teljes híd helyreállítása

A Margit híd ma már ismét Budapest egyik jelképe – az ostrom és a tragédia mementója.

A felvétel a Margitsziget partjáról a lerombolt Margit híd újjáépítésekor készült. Fent a híd pillérein épült, fajármokra szerelt, közművezetékeket is hordozó kábelhíd látható (1947.)
Fotó: Fortepan / Vízkelety László

Emlékezzünk: a Margit híd civil áldozatainak évfordulója

A felrobbantott Margit híd története nem csupán világháborús esemény:

egy város közlekedésének lüktető ütőere tört el akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá.

Az áldozatok emléke fontos része Budapest kollektív történelmi tudatának.

 

