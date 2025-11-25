Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Ezt tudnia kell!

Figyelem! Aki nem cserél SIM-kártyát, annak megszűnik a vonala az egyik hazai mobilszolgáltatónál

Magyarország

Marilyn Manson Budapestre jön, hogy kirúgja a ház oldalát

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jövő nyáron újra Magyarországra érkezik a botrányairól és extrém színpadi világáról ismert amerikai rocksztár. Marilyn Manson 2026. július 22-én ad koncertet a Budapest Parkban, közel tíz évvel legutóbbi hazai fellépése után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MagyarországBudapestMarilyn Mansonkoncert

Jövő nyáron újra Marilyn Manson-koncert lesz Magyarországon. A provokatív, megbotránkoztató produkcióiról ismert amerikai rocksztár és zenekara 2026. július 22-én a Budapest Parkban lép fel.

Marilyn Manson
Marilyn Manson 
Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

Az együttes tavaly indult ismét turnéra One Assassination Under God – Chapter 1 című, sorrendben tizenkettedik stúdiólemezével. 

Közel egy évtized után jön vissza Magyarországra Marilyn Manson

Jövőre csaknem egy évtized után térnek vissza Magyarországra – közölte a szervező Live Nation kedden. A Marilyn Manson 1989-ben alakult, a zenekar - és az énekes, eredetileg Brian Hugh Warner – nevét Marilyn Monroe és Charles Manson nevének összeolvasztásából kreálta meg. 

A kezdetben újságíróként dolgozó frontember ugyanis úgy vélte, a média számára a szexszimbólum és a gyilkos szektavezér is csak szenzáció. Már ez a választás is jelezte, hogy a Marilyn Manson egyszerre kíván polgárpukkasztó lenni és kritikus. 1994-ben adták ki első lemezüket Trent Reznor (Nince Inch Nails) akkor induló kiadójánál. 

A hírnevet második lemezük, az Antichrist Superstar hozta meg 1996-ban a csapat számára. 

Marilyn Manson nemrég Instagramján lebegtette be, hogy hamarosan érkezik a tizenharmadik nagylemez, így könnyen lehet, hogy Budapesten már arról is hallhat dalokat a közönség.

Mansonnak ez az első nemzetközi turnéja azóta, hogy Evan Rachel Wood színésznő, majd később számos nő szexuális zaklatással, nemi erőszakkal, bántalmazással vádolta meg a sztárt. 

Vádat végül nem emelt az ügyészség elévülés miatt, valamint a bizonyítékokat sem találták elégségesnek.

A provokatív, megbotránkoztató produkcióiról ismert Marilyn Manson legutóbb 2017-ben a Budapest Parkban lépett fel, előtte 2009-ben a VOLT Fesztiválon játszott. Marilyn Manson a zenélés mellett más művészetekben is aktív: képeket fest, valamint több filmben és sorozatban játszott.

Hatalmas baleset a koncerten

Félbeszakadt a Big Time Rush zenekar koncertje Lengyelországban, miután az énekes megsérült a színpadon. A frontembert azonnal kórházba szállították, a sztár később üzent rajongóinak, hogy minden rendben, és fel fog épülni a rémisztő koncertbalesetből.

Leslie Mandoki visszatért Budapestre

A zene, a kultúra és a béke ismét Budapestre látogatott a 24. Hifi Show keretében. Leslie Mandoki a Mandoki Soulmates alapítója és nemzetközi hírű zenész a magyar közönség előtt mutatta be legújabb albumát, az A Memory of Our Future-t.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!