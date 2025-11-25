Marilyn Manson Budapestre jön, hogy kirúgja a ház oldalát

Jövő nyáron újra Marilyn Manson-koncert lesz Magyarországon. A provokatív, megbotránkoztató produkcióiról ismert amerikai rocksztár és zenekara 2026. július 22-én a Budapest Parkban lép fel.

Marilyn Manson

Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az együttes tavaly indult ismét turnéra One Assassination Under God – Chapter 1 című, sorrendben tizenkettedik stúdiólemezével.

Közel egy évtized után jön vissza Magyarországra Marilyn Manson

Jövőre csaknem egy évtized után térnek vissza Magyarországra – közölte a szervező Live Nation kedden. A Marilyn Manson 1989-ben alakult, a zenekar - és az énekes, eredetileg Brian Hugh Warner – nevét Marilyn Monroe és Charles Manson nevének összeolvasztásából kreálta meg.

A kezdetben újságíróként dolgozó frontember ugyanis úgy vélte, a média számára a szexszimbólum és a gyilkos szektavezér is csak szenzáció. Már ez a választás is jelezte, hogy a Marilyn Manson egyszerre kíván polgárpukkasztó lenni és kritikus. 1994-ben adták ki első lemezüket Trent Reznor (Nince Inch Nails) akkor induló kiadójánál.

A hírnevet második lemezük, az Antichrist Superstar hozta meg 1996-ban a csapat számára.

Marilyn Manson nemrég Instagramján lebegtette be, hogy hamarosan érkezik a tizenharmadik nagylemez, így könnyen lehet, hogy Budapesten már arról is hallhat dalokat a közönség.

Mansonnak ez az első nemzetközi turnéja azóta, hogy Evan Rachel Wood színésznő, majd később számos nő szexuális zaklatással, nemi erőszakkal, bántalmazással vádolta meg a sztárt.

Vádat végül nem emelt az ügyészség elévülés miatt, valamint a bizonyítékokat sem találták elégségesnek.

A provokatív, megbotránkoztató produkcióiról ismert Marilyn Manson legutóbb 2017-ben a Budapest Parkban lépett fel, előtte 2009-ben a VOLT Fesztiválon játszott. Marilyn Manson a zenélés mellett más művészetekben is aktív: képeket fest, valamint több filmben és sorozatban játszott.

Hatalmas baleset a koncerten

Félbeszakadt a Big Time Rush zenekar koncertje Lengyelországban, miután az énekes megsérült a színpadon. A frontembert azonnal kórházba szállították, a sztár később üzent rajongóinak, hogy minden rendben, és fel fog épülni a rémisztő koncertbalesetből.