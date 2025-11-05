Új egészségügyi rémhír terjed: a matcha tea veszélyes lehet?

Az utóbbi hetekben ellepte a TikTokot a „matcha-pánik”: egyre több felhasználó számol be arról, hogy a népszerű matcha tea rendszeres fogyasztása után alacsonyabb lett a vasszintje. A videók kommentjei között már-már pánikszerű tanácsok terjednek, de a valóság a matcha tea esetében ennél jóval árnyaltabb – írja a VAOL.

Egy csésze matcha tea a TikTok-pánik középpontjában — a szakértők szerint a zöld tea önmagában nem okoz vashiányt. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Répási Eszter, szombathelyi dietetikus és fitoterapeuta szerint a jelenség mögött félreértés áll. – Egy matcha teától még senkinek nem lesz vashiánya – hangsúlyozta. A szakértő elmondta, hogy a vérszegénység vagy vashiány három fő étrendi okra vezethető vissza: ha túl kevés vas jut be a szervezetbe, ha valami gátolja a vas felszívódását, vagy ha fokozott a vasvesztés.

Való igaz, hogy a kávé és a különféle teák — köztük a matcha tea is — csökkenthetik a vas felszívódását, de ez csak akkor válik problémává, ha valaki nagy mennyiségben, rendszeresen és étkezéssel együtt issza őket.

Egyetlen matcha-latte tehát nem okoz bajt.

A legtöbb vashiány mögött komolyabb tényezők állnak: például vérveszteség, felszívódási zavar, egyoldalú táplálkozás vagy krónikus betegség. Sőt, a matcha tea antioxidánsai még pozitívan is hathatnak az egészségre, így a pánik felesleges.

A dietetikus szerint a matcha tea nem okoz vashiányt

Répási Eszter szerint a megoldás nem a matcha elhagyása, hanem az, hogy a vasban gazdag ételeket (például húst, hüvelyeseket, spenótot) ne közvetlenül tea vagy kávé mellé fogyasszuk. A szakember azt javasolja, hogy ezek után legalább egy órát várjunk a zöld ital elfogyasztásával — így a szervezet hatékonyabban hasznosítja a vasat.

A matcha az új kávé?

A matcha egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és egyre több kávéimádó tér át e zöld ital fogyasztására. De vajon mi a matcha titka, milyen formában szerezhetjük be, és milyen egészségügyi előnyökkel bír?

A japán matcha tea lehet a megoldás a rákra – állítja egy gasztroenterológus. Dr. Saurabh Sethi szerint a matcha tea gazdag antioxidánsokban, különösen katechinekben, amelyek sejtvédő és potenciálisan daganatellenes hatásúak lehetnek