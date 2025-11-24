Történelmi lépés a magyar tőzsdén: óriási részvénycsomagot dob piacra az MBH Bank

A befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében az MBH Bank Nyrt. nyilvános részvényigénylési tranzakciót hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén. A BÉT honlapján is közzétett, a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott prospektus alapján a bank nyilvános értékesítésre bocsátja a társaság tulajdonában álló, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt, részvényenként maximum 3.848 forintos áron, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy minél több befektető részesedhessen az MBH Bank eredményeiből.
A részvényértékesítés 2025. november 25-én 8 órakor indul és 2025. december 12. délig tart. A három hetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2.992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. Az MBH Bank tranzakciója – méretét és jelentőségét tekintve – kiemelkedőnek számít az elmúlt évek hazai tőzsdei tranzakcióit tekintve.
A cél a tőzsdei jelenlét megerősítése
Az MBH Bank hazai tőkepiaci jelenléte már több évre tekint vissza, korábbi tagbankja, az MKB Bank 2019-es tőzsdei bevezetése révén nyilvános részvénytársaságként működik, és maradéktalanul megfelel a vonatkozó jelentési és egyéb transzparenciakövetelményeknek. A tranzakció tehát nem új részvények kibocsátását, hanem már korábban kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére is bevezetett, a társaság tulajdonában lévő saját részvények nyilvános értékesítését takarja.
„Az MBH Bank eddigi útja pénzügyi és üzleti szempontból is sikertörténet, bankunk egy különleges hármas fúziós teljesítménnyel, erős vezetéssel, stabil tőkeháttérrel rendelkező hitelintézet, mely az elmúlt évek fúziós folyamatai mellett komolyan tudta növelni piaci pozícióit és több nagyobb akvizícióra is képes volt. Tőzsdei jelenlétünk növelése egyrészt lehetőséget jelent a hazai kisbefektetők számára, hogy a jövőben részesedjenek sikereinkből, másrészt a tőzsde fontos visszacsatolást és ösztönzést is jelent majd az MBH Bank jövőbeni működéséhez. Célunk a hatékonyságnövelés, a folyamatos fejlesztés, valamint a hazai és nemzetközi növekedés, így részvényeseink és ügyfeleink számára hosszú távú, fenntartható értéket szeretnénk teremteni” – mondta el Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.
Nyilvános részvényértékesítés keretében erősíti meg tőzsdei jelenlétét az MBH Bank
A tranzakció keretében a bank a tulajdonában lévő, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő saját részvény állományt kínálja értékesítésre. Az ügylet mind méretét, mind jelentőségét tekintve kiemelkedőnek számít az elmúlt évek hazai tőzsdei bevezetéseit is figyelembe véve.
Az MBH Bank befektetői értékajánlata az évek során jelentősen kiszélesedett. A hitelintézet napjainkra Magyarország egyik vezető, univerzális piaci szereplőjévé vált, amely átfogóan ismeri a hazai ügyféligényeket és törekszik a lakossági, vállalati és intézményi ügyfelek személyre szabott kiszolgálására. Az MBH Bankban rejlő növekedési potenciált az országos jelenlét, a számos szegmensben meghatározó piaci pozíció, a széleskörű termék- és szolgáltatáspaletta, valamint a jelenleg is zajló IT-transzformáció által megerősödő innovációs és leszállítási képesség is támogatják. A bank célja a szektort meghaladó növekedés, organikus módon, illetve akár hazai és nemzetközi akvizíciókon keresztül is.
„Az MBH Bank erős pénzügyi mutatókkal bír, amit a hitelintézet legfrissebb gyorsjelentése is alátámaszt. Fennállása óta a bank újra és újra bebizonyította, hogy stratégiájában a jövedelmezőség, a növekedés és a stabilitás kéz a kézben járnak – mindez a bankban rejlő növekedési potenciállal kombinálva, erős alapot biztosít tőzsdei aktivitásunk megerősítéséhez. A mostani tranzakciót követően, hosszú távon a blue chip részvények közé kerülés a célunk” – tette hozzá Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
Lakossági kedvezmény mellett igényelhető a részvény
A bank összesen 22.577.074 darab részvényt kínál értékesítésre a lakossági és intézményi befektetők részére, részvényenként maximum 3.848 forintos áron. A három hetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2.992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál.
A lakossági részvényigénylés 2025. november 25-én reggel 8 órakor indul, és 2025. december 12-én délben zárul.
Az intézményi befektetők 2025. december 10-étől ugyancsak 2025. december 12-én 12 óráig vehetnek részt a részvényigénylésben. A végleges értékesítési ár és az ez alapján megállapított lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb 2025. december 16-án történik meg. Az allokált részvények 2025. december 18-án kerülnek jóváírásra, aznaptól megkezdődhet az értékpapírokkal a kereskedés a BÉT-en.
A részvényértékesítés vezető forgalmazója az MBH Befektetési Bank, továbbá részvényt igényelni közvetlenül az MBH Banknál és a külső forgalmazóknál, így a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetséges. A részvényigénylési folyamat egyszerű és átlátható. A részvételhez rendelkezni kell értékpapírszámlával. A számlanyitás az MBH Befektetési Banknál is könnyen – online, az MBH Mobilbroker alkalmazás segítségével, valamint személyesen, az MBH Bank közel 400 fiókjában – elvégezhető.
Sikeres stratégiára építkezve
Az MBH Bank 2023-ban három korábbi tagbank, az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesítésével jött létre. A sikeres stratégiának köszönhetően mára olyan erős szereplővé vált a hazai pénzügyi piacon, amely az ország legnagyobb, közel 400 egységből álló fiókhálózatával és több mint 1200 ATM-mel, valamint digitális csatornáin keresztül 2,4 millió ügyfelet szolgál ki. Az MBH Bank több kulcsfontosságú piaci szegmensben jelentős részesedéssel rendelkezik, így különösen a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalati hitelezésben, a lízingpiacon, valamint az agrár- és élelmiszeripari üzletágban.
Az MBH Bank az elmúlt években végbement sikeres egyesülésnek és az azóta elért eredményeknek köszönhetően nemcsak méretben és állományokban, de a szolgáltatási palettában és képességben is az egyik vezető hitelintézet lett hazánkban. Emellett komoly növekedési potenciállal rendelkezik, a folyamatban lévő technológiai transzformáció tovább erősítheti innovációs képességét, digitális ügyfélkiszolgálását és hatékonyságát.
A részvényigénylési folyamatban az MBH Csoport támogatja a befektetőket, így többek között egy, a részvényigényléshez dedikált weboldal is segíti az érdeklődőket, ami az mbhbank.hu/mbhreszveny oldalon érhető el.