Történelmi lépés a magyar tőzsdén: óriási részvénycsomagot dob piacra az MBH Bank

A befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében az MBH Bank Nyrt. nyilvános részvényigénylési tranzakciót hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén. A BÉT honlapján is közzétett, a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott prospektus alapján a bank nyilvános értékesítésre bocsátja a társaság tulajdonában álló, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt, részvényenként maximum 3.848 forintos áron, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy minél több befektető részesedhessen az MBH Bank eredményeiből.

Nyilvános részvényértékesítés keretében erősíti meg tőzsdei jelenlétét az MBH Bank

Fotó: BODO_GABOR

A részvényértékesítés 2025. november 25-én 8 órakor indul és 2025. december 12. délig tart. A három hetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2.992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. Az MBH Bank tranzakciója – méretét és jelentőségét tekintve – kiemelkedőnek számít az elmúlt évek hazai tőzsdei tranzakcióit tekintve.

A cél a tőzsdei jelenlét megerősítése

Az MBH Bank hazai tőkepiaci jelenléte már több évre tekint vissza, korábbi tagbankja, az MKB Bank 2019-es tőzsdei bevezetése révén nyilvános részvénytársaságként működik, és maradéktalanul megfelel a vonatkozó jelentési és egyéb transzparenciakövetelményeknek. A tranzakció tehát nem új részvények kibocsátását, hanem már korábban kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére is bevezetett, a társaság tulajdonában lévő saját részvények nyilvános értékesítését takarja.

„Az MBH Bank eddigi útja pénzügyi és üzleti szempontból is sikertörténet, bankunk egy különleges hármas fúziós teljesítménnyel, erős vezetéssel, stabil tőkeháttérrel rendelkező hitelintézet, mely az elmúlt évek fúziós folyamatai mellett komolyan tudta növelni piaci pozícióit és több nagyobb akvizícióra is képes volt. Tőzsdei jelenlétünk növelése egyrészt lehetőséget jelent a hazai kisbefektetők számára, hogy a jövőben részesedjenek sikereinkből, másrészt a tőzsde fontos visszacsatolást és ösztönzést is jelent majd az MBH Bank jövőbeni működéséhez. Célunk a hatékonyságnövelés, a folyamatos fejlesztés, valamint a hazai és nemzetközi növekedés, így részvényeseink és ügyfeleink számára hosszú távú, fenntartható értéket szeretnénk teremteni” – mondta el Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.