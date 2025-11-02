2025. október 31-én egy 66 éves nő megcsúszott a sziklás turistaúton, és bokasérülést szenvedett. A mentők riasztása után a Barlangi Mentőszolgálat 24 önkéntessel vonult ki, és rövid időn belül csatlakozott hozzájuk a budaörsi mentőhelikopter személyzete is. A sérült ellátását a Prédikálószék közelében kezdték meg.

A mentők kötélpályán hozták le a hegyoldalból a sérült túrázót

Fotó: MARTON_KOVACS / Magyar Barlangi Mentőszolgálat

A mentők gyorsan a helyszínre siettek - Akrobatikus mentés a hegyoldalban

A terep rendkívül veszélyes: meredek, köves szakaszok, amelyek az őszi avartól csúszóssá váltak.

A barlangi szakemberek több száz méteren át biztosítókötélpályákat építettek ki, hogy a hordágyat biztonságosan lehessen mozgatni a szűk ösvényeken.

A tűzoltók is csatlakoztak a mentéshez: együtt közel másfél kilométeren keresztül szállították a sérültet terepjáróig, majd átadták az esetkocsi személyzetének, amely kórházba vitte a túrázót.

Sziklákon, köteleken, éjszakába nyúlóan

Fotó: MARTON_KOVACS / Magyar Barlangi Mentőszolgálat

Kiemelten veszélyes, mégis népszerű turistahely

A Dunakanyarra nyíló kilátás miatt évente ezrek érkeznek a Vadálló-kövekhez. A figyelmeztetések és a tapasztalatok ellenére több súlyos baleset történik itt: a barlangi mentőknek és a légimentőknek idén már többször kellett beavatkozniuk ezen a területen.

A természet csodálatos, de az útvonalat csak kellő felkészültséggel ajánlott teljesíteni.

Önkéntes hősök a háttérben

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat 1961 óta segít azoknak, akik bajba kerülnek barlangokban vagy nehezen megközelíthető helyeken. Több száz életet mentettek már meg, sok esetben kizárólag az ő szakértelmük jelentett esélyt a túlélésre.

Működésüket nagyrészt önkéntesek, adományozók és közösségi támogatók teszik lehetővé.

Hősies küzdelem minden pillanatban

Fotó: MARTON_KOVACS / Magyar Barlangi Mentőszolgálat

Meglopták a barlangi mentőket

Hihetetlen, hogy miközben a Magyar Barlangi Mentőszolgálat önkéntesei életeket mentenek és orvosokat készítenek fel extrém körülményekre, addig képesek kihasználni és meglopni őket.

Sajnos nem mindig sikeres a mentés

A hegyi mentők mindent megtesznek az életekért, mégis előfordul, hogy minden erőfeszítésük ellenére csak a tragédia bizonyosságát találják meg, mint a két horvát hegymászó esetében, akiket halálos lavina sodort el a Júliai-Alpokban.