Világszenzáció Győr mellett: meteorit hullhatott a földre 80 év után!

A legfrissebb adatok szerint valóban meteorit érhette el a földfelszínt Győrtől északra, ami igazi szenzáció, hiszen utoljára 1944-ben hullott Magyarországra hasonló égi anyag. A meteorit – amelyet november 15-én észleltek – látványos tűzgömbként húzott végig az égen, majd mintegy 23,8 kilométer magasságban robbanhatott fel. A kutatók most lázas keresésben vannak, hogy megtalálják a különleges darabokat – tájékoztat a Kisalfold.hu.

81 éve nem történt ilyen: meteorit csapódhatott be Győrnél

Fotó: Kisalfold.hu

Meteorit hullott Győrnél – 81 éve nem volt példa hasonlóra

A meteorit becslések szerint egy 17 kilogrammos égitest lehetett, amely elképesztő, 20 km/s sebességgel lépett be a légkörbe. Ez mintegy 80-szor gyorsabb, mint egy utasszállító gép. A magyar és nemzetközi műszerek alapján több kisebb darab földet is érhetett, így a meteorit felkutatása jelenleg magánterületen zajlik, a tulajdonosok engedélyével.

Honnan érkezett a meteorit?

A meteoritok 99 %-a a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövből származik – erősítette meg a kutatás vezetője, Kereszty Zsolt, a Magyar Meteoritikai Társaság elnöke.

Ezek az égi kövületek 100-130 millió évesek, vagyis jóval idősebbek, mint bármely földi kőzet. Tudományos értékük óriási, és már egy grammjuk is több száz dollárt érhet a nemzetközi piacon.

Hol lehet a meteorit fődarabja?

A szakemberek szerint a meteorit 25 kilométer magasan robbant fel, darabjai pedig szabadesésben hullhattak a földre.

A széladatok azonban bizonytalanok:

ha a bécsi mérés pontosabb, a darabok Győrzámoly környékén lehetnek

ha a budapesti adatok a helytállók, akkor a találat a magyar határ innenső oldalán, attól északra várható

A kutatócsoport már egy 12 kilométeres szakaszt átfésült, de a havazás és az eső megnehezítette a keresést. A fődarab mindössze 10 centiméteres és fél kilós lehet.

Miért ekkora jelentőségű ez a meteorit?

A meteorit nagy valószínűséggel kőmeteorit, szilikátos szerkezetével és vasnikkel magjával könnyen felismerhető. A szakértők szerint a megtalált darab nemcsak értékes, hanem nemzeti kincs, amelyet várhatóan a Természettudományi Múzeumban állítanak majd ki.