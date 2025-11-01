A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napján, szombaton és vasárnap.

Mindenszentek és halottak napja: országszerte hosszabb ideig tartanak nyitva a temetők

Az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

A BKK a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy a rendőrség az idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen.

Egyben az ORFK arra figyelmeztetett, hogy ebben az időszakban „kiemelten figyeljünk értékeink védelmére”.

Ugyanakkor az Országos Polgárőr Szövetség szintén közleményben tudatta, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében az idén is fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök a temetők környékén.

A közlekedés is változik mindenszentek és halottak napján

A MÁV-Volán csoport azt közölte, hogy a mindenszentek és halottak napja alkalmából a megszokottnál nagyobb utasforgalomra számítanak, ezért növelt kapacitású vonat- és buszjáratokkal, valamint több városban közvetlen, temetőkhöz közlekedő autóbuszokkal készülnek a hétvégére.

Szombaton, mindenszentek ünnepén, valamint vasárnap, halottak napján, amely egyben az őszi iskolai szünet utolsó napja is, a vonatok szombati, az autóbuszok és a HÉV-járatok ünnepnapi menetrend szerint közlekednek – tették hozzá.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a halottak napja körüli időszakban a temetőkben és a lakásokban keletkező tűzesetek megelőzése fontosságára figyelmeztetett. Arra kérik a sírkertekbe kilátogatókat, hogy a mécsesek meggyújtása előtt tisztítsák meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt virágoktól.