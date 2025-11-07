Az új világrend küszöbén: Közép-Európa ideje

Az adásban két, látszólag távoli világ találkozik: Prága és Chongqing. A személyes élmények kapcsán arról esik szó, hogyan alakul át a globális világrend, és miért vált döntő kérdéssé a világnézet szerepe. A második világháború utáni gondolkodás sokáig azt sugallta, hogy a jólét elegendő, nincs szükség gyökerekre, hagyományra vagy jövőképre. Mára azonban kiderült: ez a modell nem működik.

A világ visszatér a nemzeti identitáshoz, a szuverenitáshoz és a kulturális alapokhoz.

Európa azért került válságba, mert elveszítette saját világnézetét és globális súlyát. Ezzel szemben Közép-Európa – Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – egy új, harmadik utat kínál: egyszerre őrzi identitását és nyitott a világra. A kínai példa megmutatja, hogy a jövő a partnerségen, a kölcsönös tiszteleten és a szuverén nemzetek együttműködésén alapul.

Az epizód végkövetkeztetése, hogy az új világrenddel eljött Közép-Európa ideje – és ez nemcsak a térség, hanem az egész kontinens számára esély és mentsvár.