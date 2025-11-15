Ezért vegyük komolyan, ha minisztrókunk van

Ha szeretnénk megtudni, hogy minisztrókunk volt-e, érdemes megfigyelnünk a tüneteket. A legfontosabb figyelmeztető jelek, ha végtag- vagy arcbénulás, bizonytalan járás vagy egyensúlyvesztés, látás- vagy beszédzavar, zsibbadás, vagy érzéskiesés történt. Még ha ezek a tünetek maguktól el is múlnak, azonnal orvoshoz kell fordulni, hiszen a statisztikák szerint minden harmadik sztrók előtt már volt egy ilyen „miniroham” – írja a FOCUS Online.

A minisztrók tünetei vészjóslóak lehetnek

Fotó Unsplash

A minisztrók megelőzhető

A kezelésben a vérnyomáscsökkentők, a koleszterinszint-csökkentők és a vérhígítók játszanak kulcsszerepet. Friss amerikai kutatások azonban arra is rámutatnak, hogy a minisztrók nemcsak a sztrók előjele lehet, hanem a demencia kockázatát is növelheti.

A Német Neurológiai Társaság (DGN) szerint valószínű, hogy a minisztrók – akárcsak a „nagyobb testvére”, az agyi infarktus – olyan károsodási folyamatot indít el, amely később memóriavesztéshez vagy szellemi hanyatláshoz vezethet.

Egy nagyszabású amerikai kutatás (University of Alabama, 2025) 16 000 ember agyműködését vizsgálta 14 éven át. A minisztrókon átesett betegek szellemi teljesítménye ugyanolyan gyors ütemben romlott, mint azoké, akik súlyos sztrókot szenvedtek el.

Sokan nem veszik komolyan a tüneteket, mivel azok néhány perc után megszűnnek, de ezzel óriási hibát követnek el, ami akár az életükbe is kerülhet. A megelőzés szempontjából fontos az egészséges, aktív életmód, a normál testsúly fenntartása, a dohányzás mellőzése és a rendszeres orvosi ellenőrzés. A minisztrók nem „semmi”, hanem figyelmeztetés, hogy az agy segítségért kiált.

Sztrók ellen brokkoli

Az Origón a közelmúltban megírtuk, hogy jelentős előrelépést jelenthet az agyi érkatasztrófa, a sztrók elleni küzdelemben egy, a brokkoliból kivont természetes vegyület.

A szem utalhat a sztrókra

Egy kutatás szerint a sztrók kockázata már egyszerű szemvizsgálattal is előrejelezhető.