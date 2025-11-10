Ezeknek tényleg Mohács kell

Megmondtuk előre, hogy ez lesz. Amennyire csak lehetett, a baloldal kicsinyítette a Trump-Orbán találkozó fontosságát, mert nagyon jól tudták, a magyaroknak ebből bizony sok jó fog származni, azt pedig ők nem szeretik. Bármennyire furcsa is ez a naiv olvasók számára, a tiszásoknak és a maradék baloldalnak Mohács kell, ők csak a zavarosban tudnak halászni, amikor rémhíreket lehet terjeszteni, hergelni, uszítani és egymást ölni. Ők meg közben felülnek a trágyadomb tetejére. Évszázadok óta így csinálják ezt a renegátok, csak annyiban változtak, hogy 2025-ben még jobban utálják a saját hazájukat, már ha annak nevezik Magyarországot. Most sem jött be a számításuk és a világ vezető hatalmának elnökével lezajlott találkozó után Orbán Viktor még jobban leforrázta ezeket a nímandokat a megállapodások részleteivel, amelyek közül a legfontosabb a teljes szankciómentesség. És igen, korlátlan időre.

Ami jó a magyaroknak, nem jó Magyar Péternek. Neki és a baloldalnak egy újabb Mohács kell.

Nekik Mohács kell, nekünk prosperáló magyar nemzet

Persze, hogy egyből mentek a hazugságok, az egy éves időkorlát, az eladósított Magyarország, és mindenféle kitalált, meglepő módon névtelen forrásokra hivatkoztak. Az ismeretlen, névtelen kamuknak jobban hittek, mint a hús-vér politikusoknak, a gyűlölet ugyanis teljesen elvakította az egész szektát, tiszásoktól Dobrev-hívőkig. Olyan nincs ugyanis, hogy a magyarok ilyen sikert érjenek el, az nem lehet, hogy Orbán Viktor partneri és baráti viszonyban van Donald Trumppal, ahogyan azt sem értik, hogy hogy lehet korrekt politikai viszonyban a magyar kormányfő az ellenpólussal, például Oroszországgal. A tehetségtelen és arrogáns percemberek, a hőbörgő, üres fejű Magyar Péterek számára csak a hazugságok és a keserű pirula lenyelése marad és persze lehet újból drukkolni, hátha érkezik egy lehetőség, ahol aztán tényleg eljön az újabb mohácsi vész. Addig azonban el kell viselniük azt, hogy marad a rezsicsökkentés, szoros és fejlődő gazdasági partnerség az Egyesült Államokkal, és egy biztonsági mentőöv Donald Trumptól, ha Európa továbbra is a saját sírját ássa gőzerővel. Nem lenne egyszerűbb ilyenkor befogni a szátokat, ha már nem szorult belétek józan ész, csak rosszindulat. Legalább most ne kántáld az ostobaságaidat, Magyar Péter.