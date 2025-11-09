Hírlevél

textília

Mosógép-kisokos: a hét legnagyobb hiba, amit szinte mindenki elkövet

A legtöbben nem is sejtik, hogy bizonyos ártalmatlan tárgyak súlyos károkat okozhatnak a mosógépben. A következő mosógép-kisokosban megtudhatja, mely dolgokat érdemes távol tartani a dob belsejétől, ha nem akar drága javítással bajlódni.
Sokan odafigyelnek a ruhák címkéire, nehogy összemenjenek vagy kifakuljanak a kedvenc darabok. De kevesen gondolnak arra, hogy nemcsak a ruhák, hanem bizonyos hétköznapi tárgyak is komoly kárt tehetnek a mosógépben. Ez a mosógép-kisokos segít elkerülni a leggyakoribb hibákat, amelyek idő előtt tönkretehetik a gépet – írja a Huffpost.com

Mosógép-kisokos: ezeket a hibákat sokan elkövetik
Mosógép-kisokos: ezeket a hibákat sokan elkövetik

Mosógép-kisokos:

Túl sok mosószer 

A szakértők szerint ez a leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek. A túl sok mosószer lerakódik a gépben, eltömíti az érzékelőket, és penészes, dohos szagot okozhat. Egy teljes adag ruhához elég két evőkanál mosószer! A kevesebb nemcsak a gépnek tesz jót, hanem a ruháknak is – ez a mosási praktika a pénztárcánknak is kedvez.

Öblítő és illatgyöngyök 

Az öblítők és illatgyöngyök ugyan kellemes illatot adnak, de károsíthatják a mosógép szenzorait és csöveit. Ha puhítani akarja a ruhákat, tegyen alufóliagolyót a szárítóba, az eltávolítja a statikus elektromosságot. Illathoz pedig használjon gyapjúgolyót néhány csepp illóolajjal – természetes és kíméletes megoldás. 

Apró ruhadarabok 

A kis ruhadarabok, mint a zokni, fehérnemű vagy épp a cipőfűző, gyakran „eltűnnek” a mosás során: valójában bekerülhetnek a csövekbe vagy a szűrőbe, ami dugulást okozhat. Használjunk ezekhez a ruhadarabokhoz mosózsákot. 

Túlméretes textíliák 

Ha a mosógépbe erőltet egy túl nagy takarót, az tönkreteheti a szíjat vagy a motor alkatrészeit, mert kibillenti a dob egyensúlyát. Ha a tárgy nem fér el kényelmesen, vigye el egy mosodába vagy tisztítóba, nem éri meg kockáztatni. 

Cipők 

Bár egyes cipők elvileg moshatók, csak hideg, kímélő programon és mosózsákban vagy párnahuzatban szabad őket mosni. Ez megakadályozza, hogy a cipők keményen ütközzenek a dobhoz és megsértsék azt. 

Fémtárgyak 

A fém és a mosógép nem jó párosítás. Ezek megdönthetik a dobot vagy megrepeszthetik az ajtót. Mindig ellenőrizze a zsebeket, mielőtt elindítja a mosást! A merevítős ruhákat, illetve cipzáras darabokat szintén jobb mosózsákban tisztítani. 

Gumis tárgyak 

A gumi a mosás közben a hő hatására megolvadhat vagy szétmállhat, és eltömítheti a szűrőt vagy a pumpát. Az ilyen tárgyakat inkább kézzel, langyos vízben mossa le. 

Filléres megoldások drága vegyszerek helyett

Házi praktikák segítségével nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk a mindennapokban. A házi praktikák között találunk meglepő, mégis hatékony megoldásokat: a hajlakkal könnyedén eltávolíthatjuk a firkákat és tintafoltokat, a vodka segít megszabadulni a penésztől és kellemetlen szagoktól, míg a fogkrém fehér sportcipőnk legjobb tisztítója lehet.

Így lesznek ismét hófehérek a konyharuhák

A konyharuha egy háztartás legtöbbet használt textília, így nem csoda, hogy gyorsan elhasználódnak és gyakran makacs foltokkal telítődnek. Zsíros ujjlenyomatok, kiömlött szaft, ételfoltok, ezek mind nyomot hagynak a rajtuk, a hagyományos mosás pedig sokszor kevés a teljes tisztasághoz. Mégis van megoldás, amit elolvashat az Origo oldalán.

 

