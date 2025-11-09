Mosógép-kisokos: a hét legnagyobb hiba, amit szinte mindenki elkövet

Sokan odafigyelnek a ruhák címkéire, nehogy összemenjenek vagy kifakuljanak a kedvenc darabok. De kevesen gondolnak arra, hogy nemcsak a ruhák, hanem bizonyos hétköznapi tárgyak is komoly kárt tehetnek a mosógépben. Ez a mosógép-kisokos segít elkerülni a leggyakoribb hibákat, amelyek idő előtt tönkretehetik a gépet – írja a Huffpost.com.

Mosógép-kisokos: ezeket a hibákat sokan elkövetik

Mosógép-kisokos:

Túl sok mosószer

A szakértők szerint ez a leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek. A túl sok mosószer lerakódik a gépben, eltömíti az érzékelőket, és penészes, dohos szagot okozhat. Egy teljes adag ruhához elég két evőkanál mosószer! A kevesebb nemcsak a gépnek tesz jót, hanem a ruháknak is – ez a mosási praktika a pénztárcánknak is kedvez.

Öblítő és illatgyöngyök

Az öblítők és illatgyöngyök ugyan kellemes illatot adnak, de károsíthatják a mosógép szenzorait és csöveit. Ha puhítani akarja a ruhákat, tegyen alufóliagolyót a szárítóba, az eltávolítja a statikus elektromosságot. Illathoz pedig használjon gyapjúgolyót néhány csepp illóolajjal – természetes és kíméletes megoldás.

Apró ruhadarabok

A kis ruhadarabok, mint a zokni, fehérnemű vagy épp a cipőfűző, gyakran „eltűnnek” a mosás során: valójában bekerülhetnek a csövekbe vagy a szűrőbe, ami dugulást okozhat. Használjunk ezekhez a ruhadarabokhoz mosózsákot.

Túlméretes textíliák

Ha a mosógépbe erőltet egy túl nagy takarót, az tönkreteheti a szíjat vagy a motor alkatrészeit, mert kibillenti a dob egyensúlyát. Ha a tárgy nem fér el kényelmesen, vigye el egy mosodába vagy tisztítóba, nem éri meg kockáztatni.

Cipők

Bár egyes cipők elvileg moshatók, csak hideg, kímélő programon és mosózsákban vagy párnahuzatban szabad őket mosni. Ez megakadályozza, hogy a cipők keményen ütközzenek a dobhoz és megsértsék azt.

Fémtárgyak

A fém és a mosógép nem jó párosítás. Ezek megdönthetik a dobot vagy megrepeszthetik az ajtót. Mindig ellenőrizze a zsebeket, mielőtt elindítja a mosást! A merevítős ruhákat, illetve cipzáras darabokat szintén jobb mosózsákban tisztítani.

Gumis tárgyak

A gumi a mosás közben a hő hatására megolvadhat vagy szétmállhat, és eltömítheti a szűrőt vagy a pumpát. Az ilyen tárgyakat inkább kézzel, langyos vízben mossa le.