MR-vizsgálatra készül? Ezt mindenképp tudnia kell!

Az MR-vizsgálat eljárása során a test részletes képét készítik el mágneses tér és rádióhullámok segítségével, ezért fontos, hogy a páciens előzetesen tisztában legyen a felkészüléssel és az eljárás menetével. Az MR-vizsgálat biztonságosságát jól mutatja, hogy például a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája is részletes betegtájékoztatót kínál az érintetteknek.

Az MR-vizsgálat során a páciens nyugodtan fekszik a gépben – megfelelő előkészülettel és tájékozottsággal biztonságosan végezhető el.

Fotó: Unsplash

Miért lehet mégis félelem az MR-vizsgálat kapcsán?

Az MR-vizsgálat alatt használt mágneses tér rendkívül erős, és bár az eljárás sugárzás- és fájdalom­mentes, bizonyos fémes tárgyak vagy beültetett eszközök veszélyt jelenthetnek a vizsgálóhelyzetben – írja a Zaol cikke.

Ezért elengedhetetlen, hogy a páciens jelezze korábbi műtéteit, implantátumait, vagy akár piercingjeit, és minden fém- vagy elektronikai eszközt eltávolítson a vizsgálat előtt.



A készülék működés közben jellegzetes hanghatásokkal jár (kopogó, zúgó zajok), valamint mozdulatlanság szükséges – ezek is növelhetik az előzetes szorongást.

Tények és tévhitek az MR-vizsgálatról – mit érdemes tudni?

Tévhit: „Az MR-vizsgálat sugárzást használ.”

Valóság: Téves: az MR-vizsgálat nem használ röntgen­sugárzást, teljesen sugár­zás­mentes.

Tévhit: „Az MR-vizsgálat veszélyes vagy fájdalmas.”

Valóság: Téves: a vizsgálat fájdalom­mentes, a mágneses tér pedig megfelelő előkészülettel és személyzet támogatásával biztonságos.

Tévhit: „Ha implantátumom van, nem mehetek MR-vizsgálatra.”

Valóság: Sok implantátum már MR-kompatibilis, de fontos a dokumentáció és a szakmai döntés – a vizsgálat elvégezhető lehet.

Tévhit: „A mágnes ki- és bekapcsolható a vizsgálat alatt.”

Valóság: Téves: a szupravezető mágnes állandóan üzemel, a képalkotás más paraméterekkel szabályozott.

Tévhit: „Az MR-vizsgálat zajos és veszélyes a fülre.”

Valóság: Bár a vizsgálat során hangos zajok előfordulnak, fülvédő vagy füldugó alkalmazásával a hallás teljesen védhető.

Hogyan készüljön fel az MR-vizsgálatra – praktikus tanácsok