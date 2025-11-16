MR-vizsgálatra készül? Ezt mindenképp tudnia kell!

Az MR-vizsgálat eljárása során a test részletes képét készítik el mágneses tér és rádióhullámok segítségével, ezért fontos, hogy a páciens előzetesen tisztában legyen a felkészüléssel és az eljárás menetével. Az MR-vizsgálat biztonságosságát jól mutatja, hogy például a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája is részletes betegtájékoztatót kínál az érintetteknek.
Miért lehet mégis félelem az MR-vizsgálat kapcsán?
Az MR-vizsgálat alatt használt mágneses tér rendkívül erős, és bár az eljárás sugárzás- és fájdalommentes, bizonyos fémes tárgyak vagy beültetett eszközök veszélyt jelenthetnek a vizsgálóhelyzetben – írja a Zaol cikke.
Ezért elengedhetetlen, hogy a páciens jelezze korábbi műtéteit, implantátumait, vagy akár piercingjeit, és minden fém- vagy elektronikai eszközt eltávolítson a vizsgálat előtt.
A készülék működés közben jellegzetes hanghatásokkal jár (kopogó, zúgó zajok), valamint mozdulatlanság szükséges – ezek is növelhetik az előzetes szorongást.
Tények és tévhitek az MR-vizsgálatról – mit érdemes tudni?
Tévhit: „Az MR-vizsgálat sugárzást használ.”
Valóság: Téves: az MR-vizsgálat nem használ röntgensugárzást, teljesen sugárzásmentes.
Tévhit: „Az MR-vizsgálat veszélyes vagy fájdalmas.”
Valóság: Téves: a vizsgálat fájdalommentes, a mágneses tér pedig megfelelő előkészülettel és személyzet támogatásával biztonságos.
Tévhit: „Ha implantátumom van, nem mehetek MR-vizsgálatra.”
Valóság: Sok implantátum már MR-kompatibilis, de fontos a dokumentáció és a szakmai döntés – a vizsgálat elvégezhető lehet.
Tévhit: „A mágnes ki- és bekapcsolható a vizsgálat alatt.”
Valóság: Téves: a szupravezető mágnes állandóan üzemel, a képalkotás más paraméterekkel szabályozott.
Tévhit: „Az MR-vizsgálat zajos és veszélyes a fülre.”
Valóság: Bár a vizsgálat során hangos zajok előfordulnak, fülvédő vagy füldugó alkalmazásával a hallás teljesen védhető.
Hogyan készüljön fel az MR-vizsgálatra – praktikus tanácsok
- Jelentse be, ha pacemakere, stente, implantátuma vagy más beültetett eszköze van – a vizsgálatot végző szakemberek így tudnak dönteni a biztonságos kivitelezésről.
- Hozza magával az orvosi dokumentációt, amelyben szerepel a beültetett eszköz típusa és MR-kompatibilitása.
- Mielőtt belép a vizsgálóba, minden fém- vagy elektronikai tárgyat el kell távolítani: ékszer, óra, öv, hajcsat, bankkártya, telefon stb.
- A vizsgálat alatt mozdulatlanul kell feküdni, alaposabb vizsgálatoknál akár 20–60 perc is lehet a időtartam.
- Segédeszközök (füldugó, fülvédő, mikrofon-kapcsolat a személyzettel) biztosítottak a kényelem és biztonság érdekében.