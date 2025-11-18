Müller Péter: A boldogságot hamarosan a plázákban árulják, de jó hír, hogy a nyugdíjasok kedvezményt kapnak

A helyzet komolyságára való tekintettel a vendéglátóipari egység helyett Müller Péterrel az otthonában találkozunk. Annál is inkább, mert – mint némi öngúnnyal megjegyzi – nemcsak a kora, de a háta is hajlott, nincs sok kedve bottal mászkálni. Jól felkészült a beszélgetésre, a keze ügyébe helyezi a Jóskönyvről szóló hivatalos papírokat és az elektromos cigarettát. Bemelegítésként Krasznahorkai László Nobel-díjával kezdünk.

Müller Péter Fotó: MTVA Fotó: Zih Zsolt /

Müller Péter az otthonában adott interjút

– Természetesen örülök, az nem kérdés, hogy megérdemelte, és ezzel a magyar irodalomra és művelőire is több fény vetül, bármelyik műfajban is jeleskedjenek. S ha már itt tartunk, szabadjon megjegyeznem, hogy a munkásságomat ezoterikusként jellemezni hülyeség. Ennek alighanem kereskedelmi okai vannak, nincs is igazán értelme a szónak az irodalomra kivetítve, az ezotéria egy speciális tudományág. Ilyen alapon Shakespeare is ezoterikus vagy mondjuk Mikszáth, aki a Különös házasságban plasztikusan ír egy szellemidéző szeánszról. Minden művészet ezoterikus, mert van egy rejtett és van egy manifeszt értelmezése. Nem igazán érdekel, milyen jelzőket aggatnak rám, ha olvassák a műveimet. Saját magamat drámaíróként jellemezném. Büszke vagyok rá, hogy szerte a világon játsszák a darabjaimat, a közelmúltban a Seress Rezső életét feldolgozó Szomorú vasárnap című zenés darabomat állították színpadra Prágában. Új zenés darabom bemutatóját pedig örök otthonomba, a Madách Színházba tervezzük, jövőre.

Ha már a spiritualitás szóba került, hisz a túlvilágban, ha úgy tetszik, egy magasabb rendező elv létezésében?

Ez nem hit kérdése, számomra ez egy megtapasztalt élmény volt.

Talán többen is tudják, hogy 1956-ban, a forradalom napjaiban hat golyót eresztettek belém, és komolyan mondom, láttam saját magamat, úgymond kívülről, az utcán vérbe fagyva heverni, és sajnáltam azt a nem egészen húszéves srácot, mert ilyen csúnyán, az utcán végezte.

Aztán éltem tovább. Mint amikor egy színész visszanézi a szerepét. Közérthetőbben fogalmazva – mondjuk Bessenyei Ferenc – bemegy a Nemzetibe, és a bejárattól száz méterre még a közlekedési vétségért kiszabott bírság vagy a lakásán elromlott vízvezeték miatt bosszankodik, ám az öltözőben már sötétre festi az arcát, és Otelló jelmezébe, bőrébe bújik, és nincs senki a világon, aki elhiteti vele, hogy ő Bessenyei Ferenc budapesti lakos, nem pedig a velencei mór. Az előadás végén persze pesti polgárként tovább bosszantják az apróságok. Ugye, Shakespeare szerint színház az egész világ. Az persze más kérdés, hogy a két világ el van választva egymástól, tudati változás kell ahhoz, hogy felvegyük a másikkal a kapcsolatot. De az létezik, és ebben nem csak a vallástudósok, a filozófusok is egyetértenek.