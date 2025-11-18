Müller Péter: A boldogságot hamarosan a plázákban árulják, de jó hír, hogy a nyugdíjasok kedvezményt kapnak

A helyzet komolyságára való tekintettel a vendéglátóipari egység helyett Müller Péterrel az otthonában találkozunk. Annál is inkább, mert – mint némi öngúnnyal megjegyzi – nemcsak a kora, de a háta is hajlott, nincs sok kedve bottal mászkálni. Jól felkészült a beszélgetésre, a keze ügyébe helyezi a Jóskönyvről szóló hivatalos papírokat és az elektromos cigarettát. Bemelegítésként Krasznahorkai László Nobel-díjával kezdünk.
Müller Péter az otthonában adott interjút
– Természetesen örülök, az nem kérdés, hogy megérdemelte, és ezzel a magyar irodalomra és művelőire is több fény vetül, bármelyik műfajban is jeleskedjenek. S ha már itt tartunk, szabadjon megjegyeznem, hogy a munkásságomat ezoterikusként jellemezni hülyeség. Ennek alighanem kereskedelmi okai vannak, nincs is igazán értelme a szónak az irodalomra kivetítve, az ezotéria egy speciális tudományág. Ilyen alapon Shakespeare is ezoterikus vagy mondjuk Mikszáth, aki a Különös házasságban plasztikusan ír egy szellemidéző szeánszról. Minden művészet ezoterikus, mert van egy rejtett és van egy manifeszt értelmezése. Nem igazán érdekel, milyen jelzőket aggatnak rám, ha olvassák a műveimet. Saját magamat drámaíróként jellemezném. Büszke vagyok rá, hogy szerte a világon játsszák a darabjaimat, a közelmúltban a Seress Rezső életét feldolgozó Szomorú vasárnap című zenés darabomat állították színpadra Prágában. Új zenés darabom bemutatóját pedig örök otthonomba, a Madách Színházba tervezzük, jövőre.
Ha már a spiritualitás szóba került, hisz a túlvilágban, ha úgy tetszik, egy magasabb rendező elv létezésében?
Ez nem hit kérdése, számomra ez egy megtapasztalt élmény volt.
Talán többen is tudják, hogy 1956-ban, a forradalom napjaiban hat golyót eresztettek belém, és komolyan mondom, láttam saját magamat, úgymond kívülről, az utcán vérbe fagyva heverni, és sajnáltam azt a nem egészen húszéves srácot, mert ilyen csúnyán, az utcán végezte.
Aztán éltem tovább. Mint amikor egy színész visszanézi a szerepét. Közérthetőbben fogalmazva – mondjuk Bessenyei Ferenc – bemegy a Nemzetibe, és a bejárattól száz méterre még a közlekedési vétségért kiszabott bírság vagy a lakásán elromlott vízvezeték miatt bosszankodik, ám az öltözőben már sötétre festi az arcát, és Otelló jelmezébe, bőrébe bújik, és nincs senki a világon, aki elhiteti vele, hogy ő Bessenyei Ferenc budapesti lakos, nem pedig a velencei mór. Az előadás végén persze pesti polgárként tovább bosszantják az apróságok. Ugye, Shakespeare szerint színház az egész világ. Az persze más kérdés, hogy a két világ el van választva egymástól, tudati változás kell ahhoz, hogy felvegyük a másikkal a kapcsolatot. De az létezik, és ebben nem csak a vallástudósok, a filozófusok is egyetértenek.
Ebből talán az is leszűrhető, hogy valamilyen szinten mégis csak vallásos?
Nem vagyok vallásos, pedig majd’ minden nagy vallással foglalkoztam, ismerem őket, de egyenlő távolságot tartok mindegyiktől. Éppúgy olvasom az evangéliumot és a taoista változások könyvét. A hit, nos nem csak vallásos hit létezik, mert előbbi során olyasminek „adod oda magad”, amiről nincs bizonyosságod, csak meggyőződésed. A keleti és magyar őshagyományokban a tapasztalati tudás révén lettek hívők. Jung azt mondta: „Én Istent nem hiszem, hanem tudom.” Egyébként a hit erejét akkor érzem, amikor valamit írni kezdek, mert az alkotáshoz erős hit kell, hinned kell benne, hogy jó lesz. Az életben a hit jelentése, hogy azt is érzékeljük, ami a természeten túl van. Azok, akik hisznek egy vallásban, azok erőt merítenek az ima, a fohász révén. S vannak olyanok, akik csak saját tapasztalataiknak hisznek. A kés élességében nem kell hinni, tudod, hogy az. Zárójelben: a tapasztalás vitte előre a tudományt.
Nehézkesen ült a karosszékbe, és azt mondta, az öregségtől nem fél, a vénüléstől annál jobban. Testileg már nem annyira fitt, de az agya még mindig beretvaéles. Az elméjét is karban tartja?
Már amennyire tudom, de ez inkább családi adottság. A vénülés az utolsó stáció. A napokban halt meg a feleségem, akivel az életemet leéltem. A búcsúztatóján egy kis beszédet mondok, de úgy, mintha egy élő, hús-vér asszonyhoz beszélnék. Az egyik első írásomban, a Kígyó és keresztben régen megkezdett beszélgetéseket folytattam és fejeztem be barátaimmal, a két zseniális színésszel, Latinovits Zoltánnal és Domján Edittel. A feleségemmel is befejezem a megkezdett mondatokat.
Színészóriásokkal dolgozott, kívülálló számára ez egy kicsit a „bezzeg az én időmben” kijelentésekre hajaz. Hajdanában tényleg minden jobb volt a színpadon és filmvásznon?
A Madách-színháznak írt darabomban, a Mártában Tolnay Klári, Tordy Géza, és Bessenyei Ferenc játszotta a főszerepet. Három zseni. Kell még valamit mondanom? Természetesen a mai színészek is nagyon jók, vannak egészen zseniálisak, a „SZAKMA” mesterei. A mesterséget jól megtanulták, vérbeli profik, csak éppen napjaink színházi kultúrájából az a bizonyos háttér hiányzik, ami a mögöttes tartalmat adja. Ha úgy tetszik, a lélek, az isten, vagy talán a szeretet. A magyar színháznak és filmnek volt egy (megismételhetetlen?) virágkora, amelyben olyanok alkottak, mint a Törőcsik Mari és Soós Imre, akik világsztárok lettek Fábri Zoltán Körhintájával. Szegény Soós nem is bírta elviselni azt a terhet, hogy mezítlábas parasztfiúból egyszeriben filmcsillag lett, eldobta az életét egy végzetes szerelem végkifejleteként.
Szeret nosztalgiázni?
Mert szóba került a régi idők színháza? Nem többet, mint mások. Én is próbálom megérteni ezt a mai világot, és ez embert próbáló feladat. Ha kutatom valaminek a hátterét, a mesterséges intelligenciához kell fordulnom, mert százmilliónyival többet tud mint én, de nincsen lelke. Időnként még azt is felajánlja, hogy ír egy Müller Péter-könyvet, amíg alszom. Ki tudja, lehet, hogy nagyon jó lesz? Ebbe nehéz beletanulni, de majd jön a műember, műértelemmel és műlélekkel, aki okosabb lesz és nagyobb szellemi hatalma lesz a mienkénél? Azon dolgozunk, hogy a mesterséges intelligencia jobb legyen nálunk. Tudja, mi az egyik kedvenc saját könyvemnek a címe? Világvége. Jó lesz ez végszónak?
Tökéletes, de hadd jöjjön egy utolsó utáni kérdés, mi lesz velünk, merre tartunk?
Nincs egyenes vonalú, lineáris fejlődés. Hatéves koromtól fogva tudom, hogy a Föld nem normális hely. A technika, a tudomány megy előre, miközben – sajnos –, az emberi értékek visszafejlődnek, a boldogság tömegcikk lesz, amit majd a plázákban árulnak. Egy óra boldogság tízezer forint, nyugdíjasoknak kedvezmény.