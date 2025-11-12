Lékai-Kiss Ramóna a férjéről vallott – erre senki sem számított!

Lékai-Kiss Ramóna gyakran tűnik fel a TV2 képernyőjén nem hétköznapi szettekben. A csinos műsorvezető most arról számolt be, hogy kézilbadás férje, Lékai Máté gyakran csak több nap késéssel veszi észre a külsejét érintő változásokat - írja a Bors.

A műsorvezető titkokat osztott meg férjéről.

Fotó: TV2

A műsorvezető stylistja pontosan ismeri a határokat

Holdampf Linda barátnőmmel dolgozunk együtt, aki az ország egyik legjobb stylistja. Ezt a mai kreációt is ő álmodta meg a cipővel, ruhával és az ékszerekkel, kiegészítőkkel együtt. Mindig megkérdezi, hogy mi az, amire vágyom, de igazából annyira ismer engem, hogy pontosan tudja, hol húzódnak a határaim. Egyébként sehol… ” Nincsenek határok és ezt láthatták már sokszor, akár a Sztárban Sztár All Stars nézői is.

- mondta Lékai-Kiss Ramóna.

A hálószobában természetesen a minél kevesebb ruhát szeretem… Na de a viccet félretéve, én egy farmeres, trikós csaj vagyok, aki szereti a kényelmes, lógós darabokat. Akár még egy férfimelegítőben is elvagyok, ha mondjuk lazább, pihenős napot tartunk a családdal. Szerintem egy nő nem feltétlenül attól lehet szexi, hogy mit visel, hanem, hogy milyen a kisugárzása” – tette hozzá a műsorvezető.

A híres kézilabdázó gyakran csak több nap késéssel veszi észre a feleségén történt változásokat. Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Ramóna bevallotta, hogy férjének gyakran több napba is beletelik, mire észreveszi a változásokat.

Semmit sem vesz észre, de Isten látja lelkem, ez engem sosem zavart, hiszen pont úgy szeretem, ahogy van. Egyébként olyannyira nem veszi észre, ha változtatok magamon valamit, hogy amikor a vállig érő hajamat fülig vágattam, két napig nem vette észre. Mentségére szóljon, csak egy fényképet küldtem neki, amihez annyit írtam, hogy: Itt az új feleséged! Erre válaszul kaptam egy szívet, majd rá két napra, már le is esett neki, hogy mi az újdonság.

Lékai-Kiss Ramóna őszintén vallott

