A nemzeti gyásznap alkalmából félárbócra engedték Magyarország zászlaját

A nemzeti gyásznap alkalmából Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, Haslinger Rihárd alezredes és Zsolnai Tamás, a 32. Testőrezred díszegységének parancsnoka jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

A nemzeti gyásznap alkalmából a Kossuth téren a Magyar Honvédség katonái a Himnusz és a Szózat hangjai mellett engedték félárbócra a magyar zászlót, katonai tiszteletadás mellett Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A nemzeti gyásznap alkalmából a Himnusz és a Szózat hangjai mellett rótták le tiszteletüket a honvédek

A lobogó felvonását a Himnusz, félárbócra eresztését a Szózat hangjai kísérték, miközben a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár 32. testőrezred katonái végezték a ceremóniát. Közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a Gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály és a nemzeti lovas díszegység is.

A Kossuth téren egész nap félárbócon marad Magyarország lobogója, ezzel is kifejezve a kegyeletet az 1956-os forradalom hősei és az áldozatok iránt.

Az emlékezés jegyében este a budapesti Szent István-bazilikában emlékkoncertet tartanak, amelyet a Bartók Rádió élőben, az M5 kulturális csatorna pedig este 9 órától felvételről közvetít.

Az 1956-os forradalom — a nemzeti gyásznap és a magyar szabadság jelképe

1956. október 23-a nemcsak a magyar történelem egyik legmeghatározóbb napja, hanem az egész kelet-európai szabadságküzdelmek szimbóluma is lett. Október 23-án békés diáktüntetéssel kezdődött az a forradalom, amely néhány órán belül fegyveres szabadságharccá alakult, és örökre megváltoztatta Magyarország sorsát.

