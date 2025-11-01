Rejtélyek a temetőkben: a legfurcsább népszokások

Mindenszentek és halottak napja időszaka évszázadok óta fontos része a magyar népi kultúrának. A temetőlátogatás és a gyertyagyújtás mellett sok régi hiedelem és vallásos szertartás kapcsolódik ehhez a naphoz, amikor az emberek kifejezik a tiszteletüket az elhunytak iránt, és próbálják megőrizni a kapcsolatot a „túlvilággal”. A népszokások nagy részét ma is tartjuk, ám egy-egy furcsa hagyomány mára kikopott a köztudatból.

Népszokások halottak napján Magyarországon

A halottak napja keresztény eredetű, de a magyar népszokásokban sok pogány elemet is megőrzött – írja az Arcanum. A keresztény hagyomány szerint a nap célja az elhunyt lelkekért való imádkozás a Magyar Katolikus Lexikon szerint. A néphiedelem azonban ennél tágabban értelmezte: úgy tartották, hogy ilyenkor a halottak lelkei visszatérnek az élők világába, és az emberek különböző módon készültek a fogadásukra.

Ez a kettősség – a vallási és a népi hitvilág összefonódása – tette a halottak napját Magyarországon igazán különlegessé.

Halottak napi népszokások

A régi falusi közösségekben úgy hitték, hogy november 1-je és 2-a éjszakáján a halottak „hazajárnak”. A családok ezért kerülték a hangos munkát, és nem zajongtak, nehogy megzavarják a hazalátogató lelkeket.

Sok helyen ételt és italt is tettek ki az asztalra – kenyeret, bort, kalácsot vagy főtt tojást – az elhunytak számára.

Ez a gesztus a szeretetet és a gondoskodást fejezte ki: az élők így „vendégelték meg” az eltávozott lelkeket. Szokás volt az is, hogy egy kis pohárt öntöttek az elhunyt sírjára, hogy „ne maradjon szomjas”.

A gyertyagyújtás az egyik legfontosabb halottak napi szokás. A hagyomány szerint, amíg a gyertya lángja ég, addig a lélek békében pihen. Sokan az ablakba is tettek égő mécsest, hogy az elhunytak „hazataláljanak” a pislákoló fény segítségével.

Mindenszentek és halottak napja estéjén a temetők fénye minden évben messziről ragyog. A fény az élők és a holtak közti kapcsolat jelképe lett, ami összeköti a múltat és a jelent.

A temetőlátogatás is fontos része a halottak napi hagyományoknak. Az emberek már napokkal korábban rendet tesznek a sírokon, megtisztítják a sírköveket, új virágokat ültetnek.