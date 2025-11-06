Az intelligens kártevő, aki túl okos ahhoz, hogy elűzzék

A Kemma megkérdezett egy kártevőirtó szakembert, aki szerint a nyest nem gonosz vagy bosszúálló állat, egyszerűen csak ott telepszik meg, ahol jól érzi magát. Ezért fordulhat elő, hogy a nyest sok háztulajdonos életét megkeseríti, éjjelente a padláson dübörög, nappal pedig az autó motorterében okoz kárt a szétrágott vezetékekkel.

A nyest kiválóan érzi magát városi környezetben

Fotó: Pexels/René Lussi

A nyest nagyon intelligens állat

A kártevőirtó szakember elmondta, a nyestek kifejezetten kedvelik a városi környezetet: biztonságos búvóhelyet találnak a tetők alatt, a padlásokon, garázsokban vagy épp a gépjárművek meleg motorterében.

Itt nem bántja őket senki, nappal pihennek, éjjel pedig portyáznak, és akár egy kilométeres körzetben is bejárják a területet – mondta.

A szakember hozzátette, hogy a nyest rendkívül intelligens és óvatos állat, így ritkán lehet megfogni csapdával, mert azonnal felismeri, ha valami nem stimmel.

Ha rövid csapdát vesz az ember, a nyest simán benyúl, kiveszi a csalit, és már megy is tovább. Hosszú nyest csapda kell, amit jól le kell rögzíteni – különben csak a kaját viszi el – magyarázta a szakértő.

A nyest galambtojásokkal, apró állatokkal, sőt, néha tyúkokkal is táplálkozik. Elképesztően ügyes, bordái rugalmasak, így a legkisebb réseken is képes átbújni. Ugyanakkor ha sikerül is megfogni őket, rendkívül veszélyes lehet hozzájuk nyúlni.

A tűhegyes fogaival simán átharapja a csontot is – figyelmeztet a kártevőirtó.

Sokan próbálnak házilagos módszerekkel védekezni a nyestek ellen: van, aki ecettel vagy illóolajjal próbálja elriasztani, mások dróthálóval zárják el az autó alját. A szakember szerint az egyik legfontosabb, hogy ne hagyjunk könnyen hozzáférhető élelmet, és zárjuk le azokat a helyeket, ahová be tud bújni.

